Bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık oranları düştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık oranları düştü
GeriGündem Bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık oranları düştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA, (DHA)
26.07.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık oranları düştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık oranları düştü

TÜRKİYE'de çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlamasıyla birlikte, hırsızlık olayları başta olmak üzere mal varlığına karşı işlenen suçlar, 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü.

Çarşı ve mahalle bekçileri, geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve asayişin sağlanması için etkin bir şekilde görev yapıyor. 2016 yılı Haziran ayında 6 ilde başlayan bekçilik sistemi, bu yıl ülke genelinde yaygınlaştırıldı. Şu anda ülke genelinde 21 bin 349 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapıyor. Bu sayı, alımı devam eden 8 bin bekçi ile 30 bine çıkarılacak.

BEKÇİLER, 11 MİLYON KİŞİYİ SORGULADI

2018 yılı Eylül ayından bugüne kadar geçen sürede, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından 11 milyon 703 bin 894 kişi sorgulandı. 27 bin 921 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Bekçiler tarafından 372 hırsızlık olayına müdahale edilirken, 870 kayıp şahıs bulundu. 313 kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 648 kişi yakalandı.

MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA DÜŞÜŞ

Geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayı kıyasladığında; mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 10'luk düşüş, olayların aydınlatma oranlarında ise yüzde 3,3’lük artış sağlandığı görüldü. Özellikle aynı dönemde İstanbul, Ankara ve İzmir’de evden hırsızlık olaylarında günlük ortalama olay sayısındaki düşüş ise yüzde 16’yı buldu.

Bu arada Emniyet Genel Müdürlüğü., bekçiler için 'Huzurlu Sokaklar, Güvenli Türkiye' videosu hazırladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
40 milyon liralık 19 lüks araca el kondu
İzmir'de palet fabrikasında büyük yangın
Tarihin en büyük operasyonu! Boğaziçili kalpazan çıktı
Rüşvet, video, sahte belge! Adliyede milyon dolarlık skandal böyle ortaya çıktı...