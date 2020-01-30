Bekçilere ‘sıvazlama’ rötuşu

MECLİS İçişleri Komisyonu’nda görüşülen teklifteki bekçilerin elle sıvazlayarak arama yapabileceklerine ilişkin ifade tartışma yarattı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, “Ne demek bu ‘sıvazlama’ ya? Gece 12’de, 1’de bir genç kızımız ders çalışıyor, çıktı, evine gidiyor, bekçi çevirecek, ‘Gel bakalım’ diyecek, kafayı takacak, sıvazlayacak. Öyle mi? Olur mu böyle bir şey? Sıvazlama nasıl oluyor, beton sıvazlama gibi mi, sırt sıvazlama gibi mi, nasıl olacak? Gerekçeye de bu yazılmış, komedi” tepkisini verdi.

HUKUK KİTABINDAN ALINDI

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, “Adli Arama Yönetmeliği’nde yoklamadan bahsediliyor. Hukuk kitaplarında ‘yoklama nedir’ sorusuna verilen cevap sıvazlamadır. ‘Kişinin el ile elbiselerin üzerinden sıvazlamadır’ şeklinde geçiyor. Eğer bir bayandan şüpheleniliyorsa bir polis memuru çağrılır. O gece saatinde bayan memur bulunamıyorsa bir devlet memuru çağrılır, varsa nöbetçi hemşire olur başka biri olur. O da yok ise bir bayan vatandaş temin edilir ve o kontrolü yapar yoksa aksi düşünülemez bile” dedi. Öztunç’un, “Bu elle arama, sıvazlama yetkisini verirsek o bekçi, karşısındaki insana gıcık da olup yapabilir, her türlü bunu suiistimal edebilir” sözlerine ise Hüner, “Cezası vardır” karşılığını verdi. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz da, “Bu ‘sıvazlama’ falan... Vallaha bu millet bizi topa tutar” dedi.

Tartışmaların ardından “sıvazlama” ifadesinin gerekçesinde yer aldığı bekçilerin “durdurma ve kimlik sorma” yetkisini içeren madde, AK Parti ve MHP’nin önergesiyle çekilip, değiştirildikten sonra yeniden metne eklendi. Yapılan değişiklikle, aramanın “sıvazlama” yöntemiyle yapılabileceğine ilişkin gerekçedeki ifade metinden çıkarıldı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “elle dıştan kontrol” yetkisinin devam ettiğini belirterek, “Siz ellemeyi çıkarmamışsınız, sıvazlamayı çıkarmışsınız” dedi.

BEKÇİLERE 41 GÜN EĞİTİM

Muhalefetin “polis yetkileri veriliyor” diye eleştirdiği bekçilerin eğitim süreleri de komisyonda tartışıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, polis akademilerinde 41 gün eğitim verilen bekçilerin, bu süre içinde “demokrasi ve insan hakları”, “sosyal psikoloji ve toplumsal olaylar”, “kitle yönetimi”, “halkla ilişkiler ve iletişim” konularını da içeren toplam 216 saatlik eğitimden geçirildiğini söyledi.

Görüşmelerin ardından Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.