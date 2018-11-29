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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
29.11.2018 - 18:37, Son Güncelleme:

Bekçiler trafik cezası uyguluyor mu? İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

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Bekçiler trafik cezası uyguluyor mu? İçişleri Bakanlığından açıklama geldi

İçişleri Bakanlığından "bekçilerin trafik cezası uyguladığı" iddialarına yalanlama geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından, cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin "trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 TL park cezası uygulandığı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Polis ve Jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir. Polis ve Jandarma personelinin dışında Çarşı ve Mahalle Bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir" denildi. 

İçişleri Bakanlığından, "Gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladığı" iddialarına ilişkin, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ihlallerine yönelik polis ve jandarma personeline "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı" tanzim etme görevi verildiği anımsatılarak, bunun dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişinin yetkilendirilmediği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin "trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 TL park cezası uygulandığı" iddialarına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Genel zabıtanın trafik kural ihlal tespit tutanağı düzenleme yetkisi Karayolları Trafik Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilmiş olup, bu hükmün uygulanmasını teminen 04.09.2018 tarihinde İl Valiliklerimize uygulamaya ilişkin usul ve esaslar gönderilmiştir.

Buna göre;

1- Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma,  

2- Seyir halinde cep telefonuyla görüşme,

3- Emniyet kemeri takmama,

ihlallerine yönelik olarak Polis ve Jandarma personeline 'Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı' tanzim etme görevi verilmiştir.

Polis ve Jandarma personelinin dışında Çarşı ve Mahalle Bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişi yetkilendirilmemiştir. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu’nun 60 ve 61. maddelerinde duraklama ve park etmenin yasak olduğu yerler sayılmış olup, yaya kaldırımına park etmenin cezası 108 TL, engellilerin araçları için ayrılmış olan bir alana park edilmesi halinde ise bu ceza iki katı 216 TL olarak uygulanmaktadır. Bu idari yaptırımların dışında herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.

Yapılan trafik denetimlerinin tek amacı; sürücü, yaya ve yolcu olarak karayolu üzerindeki güvenliğimizi tehdit eden ve yalnızca 2017 yılında 7.427 insanımızın ölümüne, 303.663 insanımızın yaralanmasına ve ayrıca her yıl yaklaşık 46.5 milyar TL’nin üzerinde ekonomik kayba yol açan önlenebilir bir yapıya sahip trafik sorunu ve kazalarıyla daha etkin bir mücadele etmektir.

Bu anlayışla gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda; 2018 yılı Eylül ve Ekim ayları bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 8,9, bu kazalardaki ölümlerde  ise yüzde 5,5 oranında azalma sağlandı. Vatandaşlarımızın trafikteki güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülen denetimlerin güvenirliğini zedelemeyi amaçlayan bu şekildeki yanıltıcı ve yanlış haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Trafik denetimlerimiz ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ve can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak, belirlenen ve sürekli geri bildirilere göre revize edilen planlamalarımız doğrultusunda sürdürülecektir."  

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (29.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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