Bekçiden ‘yoklama’ ve ‘sıvazlama’

Teklife göre bekçiler, belirli durumlarda kişi ve araçları durdurup kimlik sorabilecek. Ancak bu yetki, “sürekli ve keyfi” olmayacak. Bekçiler, durdurduğu kişinin üzerinde ya da aracında silah ya da tehlikeli bir eşya bulunduğu konusunda yeterli şüphe varsa, elle dıştan kontrol dahil gerekli önlemleri de alabilecek. Teklif şöyle:

“Yoklama ve sıvazlama, durdurma sırasında bekçinin kontrol amaçlı yapabileceği işlemlerdendir. Bu işlem, şüphenin kuvvetlendiği durumlarda yerine getirilir. Yoklama, görevli bekçi tarafından el ile şüphelenilen kişinin üstünün, mahremiyetine ve elbisesinin detaylarına vakıf olunmayacak ve elbisesi çıkarttırılmayacak şekilde farklı noktalarına dokunulmak suretiyle kontrol edilmesini ve suç unsuru eşyaların bulunup bulunmadığının belirlenmesini ifade etmektedir. Sıvazlama ise yoklama işleminin, elin kişinin üstünden kaldırılmaksızın gezdirilmesi suretiyle yerine getirilmesidir. Ancak, bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecektir.”