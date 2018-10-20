Bekçi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık bilgisi
Bekçi alımı sınav sonuçları, 20 Ekim Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınava giren vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bekçi olmak için ilan edilen sınav merkezlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, sınavda 20 Türkçe, 15'er Sosyal , Fen, Hayat Bilgisi ve Matematik, 20 Genel Kültür sorusuyla karşılaştı. Peki, bekçilik sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçi alımı sınav sonuçları, cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından merak konusu olmaya başlandı. Saat 10.00'da başlayan ve 12.00'da sona eren bekçilik sınavından çıkan adayların gündem konusu, sınav sonuçları oldu. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bakanlıktan alınan bilgilere göre bazı detaylar
BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bilgilere göre 7 Kasım tarihinde erişime açılacak. Sınava katılan vatandaşlar, 22 Ekim tarihinde sorular ve cevap anahtarlarına yine bakanlığın internet sitesi üzerinden erişebilecek.
SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
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