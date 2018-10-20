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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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20.10.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

Bekçi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık bilgisi

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Bekçi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bakanlık bilgisi

Bekçi alımı sınav sonuçları, 20 Ekim Cumartesi günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınava giren vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bekçi olmak için ilan edilen sınav merkezlerine doğru yola çıkan vatandaşlar, sınavda 20 Türkçe, 15'er Sosyal , Fen, Hayat Bilgisi ve Matematik, 20 Genel Kültür sorusuyla karşılaştı. Peki, bekçilik sınavının sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bekçi alımı sınav sonuçları, cumartesi günü gerçekleştirilen sınavın ardından merak konusu olmaya başlandı. Saat 10.00'da başlayan ve 12.00'da sona eren bekçilik sınavından çıkan adayların gündem konusu, sınav sonuçları oldu. Peki, bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bakanlıktan alınan bilgilere göre bazı detaylar

BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının verdiği bilgilere göre 7 Kasım tarihinde erişime açılacak. Sınava katılan vatandaşlar, 22 Ekim tarihinde sorular ve cevap anahtarlarına yine bakanlığın internet sitesi üzerinden erişebilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

 

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