Bekçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler PA.edu.tr'de
Bekçilik mülakat sonuçları son günlerin merakla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Polis Akademisi'nin hazırlayıp tertip ettiği mülakatlara dahil olan binlerce kişinin merakla araştırdığı bekçilik mülakat sonuçları, neticelenmesinin ardından Polis Akademisi internet sitesinden yayımlanacak. Peki, bekçi mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçi mülakat sonuçları için geri sayım başladı. Bu yıl Polis Akademisi tarafından organize edilen bekçilik mülakat sonuçları, Türkiye genelinde birçok polis okulunda gerçekleştirildi. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yazılı sınavdan geçer not alanların katıldığı mülakat aşamasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Bu yıl ilk kez Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek olan süreç dolayısıyla mülakat sonuçları hakkında herhangi bir bilgi yer almıyor. Sonuçların 1 ay içerisinde Polis Akademisi tarafından erişime açılacağı öngörülüyor. Konuya dair gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
ÖZGÜVENİ YÜKSEK OLACAK BEDEN DİLİNİ KULLANABİLECEK
Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.
Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.
Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.
YETKİ POLİS AKADEMİSİNDE
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.
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