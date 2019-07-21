Bekçi alımında geri sayım! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çarşı ve mahalle bekçisi alımı kapsamında düzenlenen bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini koruyor. Bekçilik yazılı sınavı soru ve cevaplarının geçtiğimiz günlerde yayınlanmasının ardından, adaylar şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için tarih belli oldu mu? İşte, o konuya dair bilgiler.
18 Mart-01 Nisan 2019 tarihleri arasında başvuruları kabul edilen bekçi adayları, 13 Temmuz tarihinde MEB tarafından düzenlenen sınava katılım sağladı. 2019/1. Dönem ve 2019/2. Dönem bekçilik sınavında değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. İşte, bekçilik sınavı sonuç tarihi.
Bekçilik yazılı sınavı sonuç bilgileri 07 Ağustos 2019 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.
SINAV İTİRAZLARI
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır.
İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
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