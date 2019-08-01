Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Çarşı ve mahalle bekçisi alımı yazılı sınav sonuçları, diğer aşamalara katılım sağlayacak olan adayların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 13 Temmuz tarihinden bu yana sınav sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak güzel haberi bekliyor. Peki, bekçilik alımı yazılı sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, o konuya dair merak edilenler.
Ön başvurularında başarı sağlayan ve daha sonra yazılı sınava tabii olan adayların, bekçi alımı için bekleyişi devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan yazılı sınavlar, değerlendirme aşaması sonrası adayların erişimine açılacak. 1. ve 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavları ağustos ayında açıklanacak. İşte, bekçilik alımı yazılı sınavlarının açıklanacağı tarih.
Bekçilik sınav sonuçları, açıklanan takvime göre 7 Ağustos 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları , https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görüntüleyebilecekler.
BEKÇİ ALIMI SINAV İTİRAZLARI HAKKINDA BİLGİLER
Adaylar, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçlarının https://www.pa.edu.tr/, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edildiği tarihi takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığına yapacaklardır. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar adaylara Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.
Adaylar itiraz başvurularını, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL (yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve ekinde dekontu olmayan dilekçe ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
SINAV SONUÇLARI NASIL HESAPLANIR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
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