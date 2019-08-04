Bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirme nasıl yapılıyor?
Bekçi alımı sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bekçilik sınavına giren binlerce aday, sonuçların açıklanmasının ardından sonraki sürece dahil olacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Polis Akademisi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında açıklanacak olan bekçilik sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
Bekçilik sınav sonuçları, herhangi bir aksilik olmaması halinde belirlenen takvime göre vatandaşların erişimine açılacak. Peki, sonraki sürece geçmek için heyecanlı adayların araştırdığı bekçi alımı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
BEKÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçi alımı sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı değerlendirmenin ardından 7 Ağustos tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden görüntüleyebilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü
kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
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