Bekçi alımı sınav giriş yerleri açıklandı! Evrak teslimi başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBekçi alımı sınav giriş yerleri açıklandı! Evrak teslimi başlıyor
GeriGündem Bekçi alımı sınav giriş yerleri açıklandı! Evrak teslimi başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
12.04.2019 - 08:31, Son Güncelleme:

Bekçi alımı sınav giriş yerleri açıklandı! Evrak teslimi başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bekçi alımı sınav giriş yerleri açıklandı! Evrak teslimi başlıyor

Bekçilik başvurusunun ardından sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdüren adaylar için müjdeli haber Polis Akademisi'nden geldi. Başkanlık, Türkiye'nin 81 ili ve İstanbul-Ankara özelinde açtığı başvuru için sınav yerlerini açıkladı. İşte, bekçi alımı sınav giriş yerleri ve teslim edilecek evraklar hakkında bazı bilgiler

Ön sağlık kontrolü, evrak teslimi gibi işlemlerin yapılacağı bekçi alımı için sınav giriş yerleri belli oldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, sınav merkezi detaylarının ise daha sonra açıklanacağı bilgisi yer aldı. İşte, bekçi alımı sınav giriş yerleri ve detaylı bilgiler

BEKÇİ ALIMI SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Adayların şahsen başvuru ve Ön Sağlık Kontrolü Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı. Adayların şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri, ön sağlık kontrolü yapılacakları başvuru merkezleri E-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebilecek.

 İlan edilen tarihte ve başvuru merkezinde adayların şahsen müracaatları alınıp ön sağlık kontrolü uygulanacak.

Bu aşamalardan başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

HANGİ EVRAKLAR TESLİM EDİLECEK?

1- Sınav giriş belgesi,

2- Sınav başvuru dilekçesi,

3- T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi,

4- Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

5- Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

6- Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biometrik fotoğraf,

7- Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

8- Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi (Onaylı),

9- Sağlık Bilgi Formu,

10- Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,

11-Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi

ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Binali Yıldırım: Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır

Flaş gelişme! YSK Büyükçekmece görüşmesini erteledi

Keserli dehşet... İtiraf etti... 'Baban yatakta kanlar içinde yatıyor'

Cinsel istismar davasında karar! Torunlarına 2 yıl boyunca...