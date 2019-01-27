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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.01.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2019 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2019 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce vatandaş tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardımcı olması amacıyla bekçi alımları 2019 yılında da sürmeye devam edecek. Peki, 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?

Geçtiğimiz aylarda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edilmişti ve binlerce bekçi adayı başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalara başladı. Peki, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2019 bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu?

10 BİN YENİ KADRO

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

TARİH NETLEŞTİ Mİ?

13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi.

Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki haftalarda gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.

GEÇMİŞ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Söz konusu 10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

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