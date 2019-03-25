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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.03.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Bekçi alımı için PA.edu.tr'de geri sayım başladı! Başvuru şartları neler oldu?

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Bekçi alımı için PA.edu.tr'de geri sayım başladı! Başvuru şartları neler oldu?

Polis Akademisi (PA) aracılığıyla eğitimleri verilecek olan 8 bin 187 bekçi için alım süreci gelecek hafta sona eriyor. En az lise mezunu adayların müracaat edebileceği bekçilik için bir diğer kriter ise askerliğini yapma şartı olacak. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, illere göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları hakkında bazı bilgiler

Türkiye genelinde hemen her il ve ilçe için gerçekleştirilecek olan bekçi alımı başvuru sürecinde son 1 hafta içerisine girildi. Başvuru sürecinde aranan şartları merak eden birçok kişi, Polis Akademisinin yapmış olduğu açıklamayı sorgulamaya başladı. Peki, bekçi alımı için 'PA.edu.tr' üzerinden başvuru işlemi nasıl yapılabilir? İşte, bekçi alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler

BAŞVURACAK OLAN ADAYLAR İÇİN TEMEL ŞARTLAR NELER OLACAK?

Yaş kriterlerine kılavuzda yer veren Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri için 18 Mart 2001 ile 18 Mart 1989 tarih aralığında doğmuş olma şartı arayacak. 

Bekçi alımı başvurularında yaş düzeltmelerinde ise düzeltmeden önceki yaş baz alınacak. 

Bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranacak;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ)
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
14-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
15-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
16-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
17-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

1

Adana

260

42

Konya

290

2

Adıyaman

40

43

Kütahya

50

3

Afyonkarahisar

30

44

Malatya

100

4

Ağrı

25

45

Manisa

220

5

Amasya

20

46

Kahramanmaraş

140

6

Ankara

500

47

Mardin

20

7

Antalya

300

48

Muğla

190

8

Artvin

20

49

Muş

30

9

Aydın

150

50

Nevşehir

20

10

Balıkesir

175

51

Niğde

25

11

Bilecik

25

52

Ordu

75

12

Bingöl

25

53

Rize

60

13

Bitlis

25

54

Sakarya

200

14

Bolu

30

55

Samsun

90

15

Burdur

20

56

Siirt

25

16

Bursa

325

57

Sinop

35

17

Çanakkale

60

58

Sivas

40

18

Çankırı

25

59

Tekirdağ

125

19

Çorum

25

60

Tokat

25

20

Denizli

190

61

Trabzon

100

21

Diyarbakır

50

62

Tunceli

30

22

Edirne

30

63

Şanlıurfa

280

23

Elazığ

50

64

Uşak

25

24

Erzincan

20

65

Van

100

25

Erzurum

50

66

Yozgat

25

26

Eskişehir

140

67

Zonguldak

60

27

Gaziantep

220

68

Aksaray

30

28

Giresun

40

69

Bayburt

20

29

Gümüşhane

20

70

Karaman

20

30

Hakkâri

20

71

Kırıkkale

25

31

Hatay

190

72

Batman

20

32

Isparta

20

73

Şırnak

20

33

Mersin

180

74

Bartın

20

34

İstanbul

1.000

75

Ardahan

20

35

İzmir

300

76

Iğdır

25

36

Kars

30

77

Yalova

75

37

Kastamonu

20

78

Karabük

25

38

Kayseri

190

79

Kilis

50

39

Kırklareli

30

80

Osmaniye

50

40

Kırşehir

20

81

Düzce

30

41

Kocaeli

300

TOPLAM

8.000

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle Halkbank üzerinden para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan adaylar, sonraki aşamada ön başvuru ekranına geçecek. Para yatırma işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, "Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için sınav ücretini yatırdığınızdan emin olunuz" uyarısı ile karşılaşacak. Para yatırma işleminin tamamlanmasının ardından ön başvuru ekranı erişime açılacak.

Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;

1- Faturalar ve ödemeler
2- Eğitim ödemeleri
3- Polis Akademisi ödemeleri
4- Polis Akademisi
5-TC Kimlik Numarası
6-Telefon numarası bilgisi
7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek. 
8-Ödeme yapılacak

Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boy kilo endeksi değerini bulmanız için kilonuzu, metre cinsinden boyunuzun karesine bölme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin 170 cm. boyunda olan ve 65 kg. olan bir kişinin vücut kütle endeksi şu biçimde hesaplanır:

65/ 1.70 x 1.70 = 22,49

Vücut Kütle Endeksinize Göre İdeal Kiloda Mısınız?

→ BMI değeriniz 18,5 değerinin altında yer alıyorsa olması gerekenden daha zayıfsınız demektir. Biraz daha kilo almanız gerekir.

→ BMI değeriniz 20-25 değerleri arasında yer alıyorsa ideal kilodasınız. Bu kilonuzu korumalısınız.

→ BMI değeriniz 25-30 değerleri arasında yer alıyorsa fazla kilonuz var. Biraz kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 30’un üzerinde ise şişmansınız demektir. İdeal kilonuza ulaşıncaya dek sağlığınız için kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 40 değerinin üzerinde ise obez kategorisine giriyorsunuz. Hızlı bir biçimde uzman hekimler ve diyetisyenler ile birlikte kilo vermeniz gerekir.

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