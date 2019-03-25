Bekçi alımı için PA.edu.tr'de geri sayım başladı! Başvuru şartları neler oldu?
Polis Akademisi (PA) aracılığıyla eğitimleri verilecek olan 8 bin 187 bekçi için alım süreci gelecek hafta sona eriyor. En az lise mezunu adayların müracaat edebileceği bekçilik için bir diğer kriter ise askerliğini yapma şartı olacak. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, illere göre kontenjan dağılımı ve başvuru şartları hakkında bazı bilgiler
Türkiye genelinde hemen her il ve ilçe için gerçekleştirilecek olan bekçi alımı başvuru sürecinde son 1 hafta içerisine girildi. Başvuru sürecinde aranan şartları merak eden birçok kişi, Polis Akademisinin yapmış olduğu açıklamayı sorgulamaya başladı. Peki, bekçi alımı için 'PA.edu.tr' üzerinden başvuru işlemi nasıl yapılabilir? İşte, bekçi alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
BAŞVURACAK OLAN ADAYLAR İÇİN TEMEL ŞARTLAR NELER OLACAK?
Yaş kriterlerine kılavuzda yer veren Polis Akademisi Başkanlığı, Çarşı ve Mahalle Bekçileri için 18 Mart 2001 ile 18 Mart 1989 tarih aralığında doğmuş olma şartı arayacak.
Bekçi alımı başvurularında yaş düzeltmelerinde ise düzeltmeden önceki yaş baz alınacak.
Bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranacak;
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ)
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
14-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
15-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
16-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
17-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
1
Adana
260
42
Konya
290
2
Adıyaman
40
43
Kütahya
50
3
Afyonkarahisar
30
44
Malatya
100
4
Ağrı
25
45
Manisa
220
5
Amasya
20
46
Kahramanmaraş
140
6
Ankara
500
47
Mardin
20
7
Antalya
300
48
Muğla
190
8
Artvin
20
49
Muş
30
9
Aydın
150
50
Nevşehir
20
10
Balıkesir
175
51
Niğde
25
11
Bilecik
25
52
Ordu
75
12
Bingöl
25
53
Rize
60
13
Bitlis
25
54
Sakarya
200
14
Bolu
30
55
Samsun
90
15
Burdur
20
56
Siirt
25
16
Bursa
325
57
Sinop
35
17
Çanakkale
60
58
Sivas
40
18
Çankırı
25
59
Tekirdağ
125
19
Çorum
25
60
Tokat
25
20
Denizli
190
61
Trabzon
100
21
Diyarbakır
50
62
Tunceli
30
22
Edirne
30
63
Şanlıurfa
280
23
Elazığ
50
64
Uşak
25
24
Erzincan
20
65
Van
100
25
Erzurum
50
66
Yozgat
25
26
Eskişehir
140
67
Zonguldak
60
27
Gaziantep
220
68
Aksaray
30
28
Giresun
40
69
Bayburt
20
29
Gümüşhane
20
70
Karaman
20
30
Hakkâri
20
71
Kırıkkale
25
31
Hatay
190
72
Batman
20
32
Isparta
20
73
Şırnak
20
33
Mersin
180
74
Bartın
20
34
İstanbul
1.000
75
Ardahan
20
35
İzmir
300
76
Iğdır
25
36
Kars
30
77
Yalova
75
37
Kastamonu
20
78
Karabük
25
38
Kayseri
190
79
Kilis
50
39
Kırklareli
30
80
Osmaniye
50
40
Kırşehir
20
81
Düzce
30
41
Kocaeli
300
TOPLAM
8.000
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Öncelikle Halkbank üzerinden para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan adaylar, sonraki aşamada ön başvuru ekranına geçecek. Para yatırma işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, "Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için sınav ücretini yatırdığınızdan emin olunuz" uyarısı ile karşılaşacak. Para yatırma işleminin tamamlanmasının ardından ön başvuru ekranı erişime açılacak.
Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;
1- Faturalar ve ödemeler
2- Eğitim ödemeleri
3- Polis Akademisi ödemeleri
4- Polis Akademisi
5-TC Kimlik Numarası
6-Telefon numarası bilgisi
7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek.
8-Ödeme yapılacak
Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.
BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?
Boy kilo endeksi değerini bulmanız için kilonuzu, metre cinsinden boyunuzun karesine bölme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin 170 cm. boyunda olan ve 65 kg. olan bir kişinin vücut kütle endeksi şu biçimde hesaplanır:
65/ 1.70 x 1.70 = 22,49
Vücut Kütle Endeksinize Göre İdeal Kiloda Mısınız?
→ BMI değeriniz 18,5 değerinin altında yer alıyorsa olması gerekenden daha zayıfsınız demektir. Biraz daha kilo almanız gerekir.
→ BMI değeriniz 20-25 değerleri arasında yer alıyorsa ideal kilodasınız. Bu kilonuzu korumalısınız.
→ BMI değeriniz 25-30 değerleri arasında yer alıyorsa fazla kilonuz var. Biraz kilo vermeniz gerekir.
→ BMI değeriniz 30’un üzerinde ise şişmansınız demektir. İdeal kilonuza ulaşıncaya dek sağlığınız için kilo vermeniz gerekir.
→ BMI değeriniz 40 değerinin üzerinde ise obez kategorisine giriyorsunuz. Hızlı bir biçimde uzman hekimler ve diyetisyenler ile birlikte kilo vermeniz gerekir.
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