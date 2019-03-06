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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Bekçi alımı başvurusu 'PA.edu.tr' üzerinden nasıl yapılır? Şartlar yayımlandı mı?

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Bekçi alımı başvurusu 'PA.edu.tr' üzerinden nasıl yapılır? Şartlar yayımlandı mı?

Bekçi alımı başvurusu ile ikamet ettikleri il ve ilçe merkezlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyen genç vatandaşlar, Polis Akademisi internet sitesinden müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Bekçi alımı başvuru şartları hakkında bilgiler yayımlayacak olan başkanlık, hangi kriterleri taşıyanların bu ilana başvurabileceğini belirlemiş olacak. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, illere ayrılan kontenjanlar ve detaylı bilgiler

Bir süredir başvuru süreci hakkında resmi mercilerden açıklamalar gelen bekçi alımı için Polis Akademisi Başkanlığı başvuru şartları konusunda bazı detaylar yayımlayacak. Bekçi olmak isteyen adaylar, bu detayları göz önünde bulundurarak müracaatlarını gerçekleştirecek. Peki, bekçi alımı hangi ilde kaç kişi olarak yapılacak? İşte, bekçi alımı başvuru şartları ve detaylı bilgiler

BAŞVURULAR POLİS AKADEMİSİ (PA) İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN ALINACAK

Bekçi olmak isteyen adaylar, müracaatlarını Polis Akademisi internet sitesi (Pa.edu.tr) aracılığıyla yayımlanacak ekran üzerinden gerçekleştirecek. E-Devlet şifresiyle erişilebilecek bu ekran üzerinden aranan şartlar ve iletişim bilgilerine dair bazı bilgiler girilecek. 

Ön başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar, daha sonraki süreçte ise şahsen başvuru, evrak teslimi, ön sağlık kontrolünden geçecekleri merkezleri yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Polis Akademisi Başkanlığının bugün içerisinde başvuru ekranını erişime açması bekleniyor. Başvuru ekranı erişime açılır açılmaz tüm detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.

HANGİ İLDE NE KADAR BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

Türkiye genelinde 8 bin kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için kontenjanlar belirlendi. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana ilinde 260 bekçi için kontenjan belirlendi.

Adıyaman ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Afyonkarahisar ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ağrı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Amasya ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ankara ilinde 500 bekçi için kontenjan belirlendi.

Antalya ilinde 300 bekçi için kontenjan belirlendi.

Artvin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aydın ilinde 150 bekçi için kontenjan belirlendi.

Balıkesir ilinde 175 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bilecik ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bingöl ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bitlis ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bolu ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Burdur ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bursa ilinde 325 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çanakkale ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çankırı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Çorum ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Denizli ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Diyarbakır ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Edirne ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Elazığ ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzincan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Erzurum ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Eskişehir ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gaziantep ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Giresun ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Gümüşhane ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hakkâri ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Hatay ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Isparta ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

İçel (Mersin) ilinde 180 bekçi için kontenjan belirlendi.

İstanbul ilinde 1000 bekçi için kontenjan belirlendi.

İzmir ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kars ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kastamonu ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kayseri ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırklareli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kocaeli ilinde 360 bekçi için kontenjan belirlendi.

Konya ilinde 290 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kütahya ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Malatya ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Manisa ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kahramanmaraş ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.

Mardin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muğla ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.

Muş ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Nevşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Niğde ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ordu ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.

Rize ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sakarya ilinde 200 bekçi için kontenjan belirlendi.

Samsun ilinde 90 bekçi için kontenjan belirlendi.

Siirt ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sinop ilinde 35 bekçi için kontenjan belirlendi.

Sivas ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tekirdağ 125 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tokat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Trabzon ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Tunceli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şanlıurfa ilinde 280 bekçi için kontenjan belirlendi.

Uşak ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Van ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.

Yozgat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Zonguldak ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.

Aksaray ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bayburt ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Karaman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kırıkkale ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Batman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Şırnak ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Bartın ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Ardahan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.

Iğdır ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Yalova ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.

Karabük ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.

Kilis ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Osmaniye ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.

Düzce ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.

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