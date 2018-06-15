Bekçi alımı için nasıl başvuru yapılır? İşte 2018 bekçi alımı şartları

Bekçi alımı başvurusunun nasıl yapılacağı, memur olmaya aday olan binlerce kişi tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" teşkilatı güçlendirilecek. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte bekçi alımı şartları.
Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
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YAZILI SINAV 2-17 TEMMUZ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK
Bekçi adayları, 2-17 Temmuz tarihlerinde şahsen müracaat ve ön sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanacak protokol sonucu belirlenecek tarihte yazılı sınava alınacak.
Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına tabi tutulacak. Sınav işlemlerini başarıyla geçenler arasından yapılacak sıralamada, asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ilan edilecek.
BEKÇİ ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
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KONTENJAN SAYILARI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
1
Adıyaman
85
38
Kütahya
80
2
Afyonkarahisar
110
39
Malatya
110
3
Ağrı
90
40
Manisa
170
4
Amasya
75
41
Kahramanmaraş
170
5
Ankara
150
42
Muğla
200
6
Antalya
100
43
Muş
60
7
Artvin
50
44
Nevşehir
65
8
Aydın
170
45
Niğde
75
9
Balıkesir
170
46
Ordu
50
10
Bilecik
65
47
Rize
100
11
Bingöl
60
48
Samsun
50
12
Bitlis
65
49
Siirt
65
13
Bolu
65
50
Sinop
50
14
Burdur
65
51
Sivas
110
15
Bursa
100
52
Tekirdağ
200
16
Çanakkale
90
53
Tokat
90
17
Çankırı
50
54
Trabzon
150
18
Çorum
90
55
Tunceli
50
19
Denizli
170
56
Şanlıurfa
150
20
Edirne
90
57
Uşak
75
21
Elazığ
100
58
Van
200
22
Erzincan
65
59
Yozgat
75
23
Erzurum
75
60
Zonguldak
80
24
Eskişehir
170
61
Aksaray
75
25
Gaziantep
100
62
Bayburt
50
26
Giresun
75
63
Karaman
60
27
Gümüşhane
50
64
Kırıkkale
75
28
Isparta
85
65
Batman
100
29
İstanbul
200
66
Bartın
50
30
İzmir
100
67
Ardahan
50
31
Kars
60
68
Iğdır
50
32
Kastamonu
70
69
Yalova
65
33
Kayseri
180
70
Karabük
60
34
Kırklareli
75
71
Kilis
50
35
Kırşehir
65
72
Osmaniye
90
36
Kocaeli
100
73
Düzce
70
37
Konya
250
TOPLAM
7000