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    Bekçi alımı için ön başvurular başladı | İşte başvuru şartları

    Hürriyet Haber
    08.06.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:

    Emniyet teşkilatı bünyesine 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi daha katılacak. Çarşı ve mahalle bekçisi alımında yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçinin istihdamı sağlanacak. Söz konusu alımlar için ön başvurular bugün başladı. Peki, bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Bekçi alımı için kimler başvuru yapabilir? 2018 bekçi alım şartları neler? Hangi ile kaç bekçi alınacak?

    Halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 bin bekçi alımı yapılacak. Ayrıntıları Polis Akademisi tarafından açıklanan söz konusu alımlar için, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları hakkında detayları sorgulamaya devam ediyor. İşte, 7 bin bekçi alımı hakkında merak edilen tüm detaylar ve il il bekçi alım kontenjanı…

    POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 7 BİN BEKÇİ ALIYOR

    Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri" teşkilatı güçlendirilecek. Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyruldu. Başvuruları kabul edilen ve şartları yerine getiren 7 bin bekçi, Polis Akademisi Başkanlığınca verilecek eğitimin ardından 73 ilde görevlendirilecek.

    Adaylar, 08-22 Haziran 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

    Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

    ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    BEKÇİ ALIMINDA ARANAN ŞARTLAR

    a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    c) En az 167 cm boyunda olmak,

    d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

    e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

    f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

    g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

    h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

    i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

    j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

    k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

    l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

    m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

    n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

    o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

    p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

    q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

    r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

    s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

    KILAVUZUN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK İLLER VE KONTENJAN SAYILARI

    S.NO

    İL ADI

    PLANLAMA SAYISI

    S.NO

    İL ADI

    PLANLAMA SAYISI

    1

    Adıyaman

    85

    38

    Kütahya

    80

    2

    Afyonkarahisar

    110

    39

    Malatya

    110

    3

    Ağrı

    90

    40

    Manisa

    170

    4

    Amasya

    75

    41

    Kahramanmaraş

    170

    5

    Ankara

    150

    42

    Muğla

    200

    6

    Antalya

    100

    43

    Muş

    60

    7

    Artvin

    50

    44

    Nevşehir

    65

    8

    Aydın

    170

    45

    Niğde

    75

    9

    Balıkesir

    170

    46

    Ordu

    50

    10

    Bilecik

    65

    47

    Rize

    100

    11

    Bingöl

    60

    48

    Samsun

    50

    12

    Bitlis

    65

    49

    Siirt

    65

    13

    Bolu

    65

    50

    Sinop

    50

    14

    Burdur

    65

    51

    Sivas

    110

    15

    Bursa

    100

    52

    Tekirdağ

    200

    16

    Çanakkale

    90

    53

    Tokat

    90

    17

    Çankırı

    50

    54

    Trabzon

    150

    18

    Çorum

    90

    55

    Tunceli

    50

    19

    Denizli

    170

    56

    Şanlıurfa

    150

    20

    Edirne

    90

    57

    Uşak

    75

    21

    Elazığ

    100

    58

    Van

    200

    22

    Erzincan

    65

    59

    Yozgat

    75

    23

    Erzurum

    75

    60

    Zonguldak

    80

    24

    Eskişehir

    170

    61

    Aksaray

    75

    25

    Gaziantep

    100

    62

    Bayburt

    50

    26

    Giresun

    75

    63

    Karaman

    60

    27

    Gümüşhane

    50

    64

    Kırıkkale

    75

    28

    Isparta

    85

    65

    Batman

    100

    29

    İstanbul

    200

    66

    Bartın

    50

    30

    İzmir

    100

    67

    Ardahan

    50

    31

    Kars

    60

    68

    Iğdır

    50

    32

    Kastamonu

    70

    69

    Yalova

    65

    33

    Kayseri

    180

    70

    Karabük

    60

    34

    Kırklareli

    75

    71

    Kilis

    50

    35

    Kırşehir

    65

    72

    Osmaniye

    90

    36

    Kocaeli

    100

    73

    Düzce

    70

    37

    Konya

    250

    TOPLAM

    7000

    Etiketler: Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? , 2018 bekçi alımı kontenjanları , son dakika , haberler
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