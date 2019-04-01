Bekçi alımı başvurusu için son saatlere girildi! Başvuru nasıl yapılır?

Belirli koşulları karşılayan vatandaşların başvuru işlemini gerçekleştirebileceği bekçi alımı için şartlar gündem konusu oldu. 1 Nisan tarihinde sona erecek olan başvurular için öncelikle para yatırma işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerinin devamını getirebilecek. İşte, bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler için bazı bilgiler

BAŞVURUDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Polis Akademisi bünyesindeki okullarda eğitim görecek olan adayların belirlenmesinde bazı kriterleri şart koşan İçişleri Bakanlığı, detayları vatandaşların erişimine açtı. İşte, adaylarda aranan o şartlar;

Bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranacak;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ)

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

14-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

15-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

16-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

17-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURU İÇİN PARA YATIRMA HANGİ BANKADAN YAPILIR?

Öncelikle Halkbank üzerinden para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan adaylar, sonraki aşamada ön başvuru ekranına geçecek. Para yatırma işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, "Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için sınav ücretini yatırdığınızdan emin olunuz" uyarısı ile karşılaşacak. Para yatırma işleminin tamamlanmasının ardından ön başvuru ekranı erişime açılacak.

Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;

1- Faturalar ve ödemeler

2- Eğitim ödemeleri

3- Polis Akademisi ödemeleri

4- Polis Akademisi

5-TC Kimlik Numarası

6-Telefon numarası bilgisi

7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek.

8-Ödeme yapılacak

Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.

BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boy kilo endeksi değerini bulmanız için kilonuzu, metre cinsinden boyunuzun karesine bölme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin 170 cm. boyunda olan ve 65 kg. olan bir kişinin vücut kütle endeksi şu biçimde hesaplanır:

65/ 1.70 x 1.70 = 22,49

Vücut Kütle Endeksinize Göre İdeal Kiloda Mısınız?

→ BMI değeriniz 18,5 değerinin altında yer alıyorsa olması gerekenden daha zayıfsınız demektir. Biraz daha kilo almanız gerekir.

→ BMI değeriniz 20-25 değerleri arasında yer alıyorsa ideal kilodasınız. Bu kilonuzu korumalısınız.

→ BMI değeriniz 25-30 değerleri arasında yer alıyorsa fazla kilonuz var. Biraz kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 30’un üzerinde ise şişmansınız demektir. İdeal kilonuza ulaşıncaya dek sağlığınız için kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 40 değerinin üzerinde ise obez kategorisine giriyorsunuz. Hızlı bir biçimde uzman hekimler ve diyetisyenler ile birlikte kilo vermeniz gerekir.

TÜRKİYE GENELİNDE ALIM YAPILACAK İLLER

S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI 1 Adana 260 42 Konya 290 2 Adıyaman 40 43 Kütahya 50 3 Afyonkarahisar 30 44 Malatya 100 4 Ağrı 25 45 Manisa 220 5 Amasya 20 46 Kahramanmaraş 140 6 Ankara 500 47 Mardin 20 7 Antalya 300 48 Muğla 190 8 Artvin 20 49 Muş 30 9 Aydın 150 50 Nevşehir 20 10 Balıkesir 175 51 Niğde 25 11 Bilecik 25 52 Ordu 75 12 Bingöl 25 53 Rize 60 13 Bitlis 25 54 Sakarya 200 14 Bolu 30 55 Samsun 90 15 Burdur 20 56 Siirt 25 16 Bursa 325 57 Sinop 35 17 Çanakkale 60 58 Sivas 40 18 Çankırı 25 59 Tekirdağ 125 19 Çorum 25 60 Tokat 25 20 Denizli 190 61 Trabzon 100 21 Diyarbakır 50 62 Tunceli 30 22 Edirne 30 63 Şanlıurfa 280 23 Elazığ 50 64 Uşak 25 24 Erzincan 20 65 Van 100 25 Erzurum 50 66 Yozgat 25 26 Eskişehir 140 67 Zonguldak 60 27 Gaziantep 220 68 Aksaray 30 28 Giresun 40 69 Bayburt 20 29 Gümüşhane 20 70 Karaman 20 30 Hakkâri 20 71 Kırıkkale 25 31 Hatay 190 72 Batman 20 32 Isparta 20 73 Şırnak 20 33 Mersin 180 74 Bartın 20 34 İstanbul 1.000 75 Ardahan 20 35 İzmir 300 76 Iğdır 25 36 Kars 30 77 Yalova 75 37 Kastamonu 20 78 Karabük 25 38 Kayseri 190 79 Kilis 50 39 Kırklareli 30 80 Osmaniye 50 40 Kırşehir 20 81 Düzce 30 41 Kocaeli 300 TOPLAM 8.000

İSTANBUL İLÇELERİ VE KONTENJANLARI

S.N. İLÇE KÖY TAHSİS S.N. İLÇE KÖY TAHSİS 1 Çatalca Akalan 1 20 Çatalca İzzettin 1 2 Çatalca Atatürk 1 21 Çatalca Kabakça 1 3 Çatalca Aydınlar 1 22 Çatalca Kalfa 1 4 Çatalca Bahşayiş 1 23 Çatalca Karacaköy 1 5 Çatalca Başak 1 24 Çatalca Karamandere 1 6 Çatalca Belgrad 1 25 Çatalca Kestanelik 1 7 Çatalca Celepköy 1 26 Çatalca Kızılcaali 1 8 Çatalca Çakıl 1 27 Çatalca Muratbey 1 9 Çatalca Çanakça 1 28 Çatalca Nakkaş 1 10 Çatalca Çiftlikköy 1 29 Çatalca Oklalı 1 11 Çatalca Dağyenice 1 30 Çatalca Örcünlü 1 12 Çatalca Elbasan 1 31 Çatalca Örencik 1 13 Çatalca Fatih 1 32 Çatalca Ormanlı 1 14 Çatalca Gökçeali 1 33 Çatalca Ovayenice 1 15 Çatalca Gümüşpınar 1 34 Çatalca Subaşı 1 16 Çatalca Hallaçlı 1 35 Çatalca Yalıköy 1 17 Çatalca Hisarbeyli 1 36 Çatalca Yaylacık 1 18 Çatalca İhsaniye 1 37 Çatalca Yazlık 1 19 Çatalca İnceğiz 1 TOPLAM 37

ANKARA KONTENJAN LİSTESİ