Bekçi alımı başvurusu için son saatlere girildi! Başvuru nasıl yapılır?
Bekçi alımı başvurusu için son güne girildi. Türkiye genelinde alımı gerçekleştirilecek olan 8 bin 187 bekçi için son başvurular 1 Nisan Pazartesi günü Polis Akademisi (PA.edu.tr) internet sitesi üzerinden alınmaya devam edilecek. Banka aracılığıyla para yatırma işlemini tamamlayarak dekontlarını alan vatandaşların tamamlayacağı bekçi alımı başvurusu, belirli şartları karşılayan adaylar için geçerli olacak. Peki, bekçi alımı başvurusu için neler yapılması gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Belirli koşulları karşılayan vatandaşların başvuru işlemini gerçekleştirebileceği bekçi alımı için şartlar gündem konusu oldu. 1 Nisan tarihinde sona erecek olan başvurular için öncelikle para yatırma işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerinin devamını getirebilecek. İşte, bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler için bazı bilgiler
BAŞVURUDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Polis Akademisi bünyesindeki okullarda eğitim görecek olan adayların belirlenmesinde bazı kriterleri şart koşan İçişleri Bakanlığı, detayları vatandaşların erişimine açtı. İşte, adaylarda aranan o şartlar;
Bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranacak;
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ)
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
14-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
15-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
16-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
17-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
BAŞVURU İÇİN PARA YATIRMA HANGİ BANKADAN YAPILIR?
Öncelikle Halkbank üzerinden para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan adaylar, sonraki aşamada ön başvuru ekranına geçecek. Para yatırma işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, "Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için sınav ücretini yatırdığınızdan emin olunuz" uyarısı ile karşılaşacak. Para yatırma işleminin tamamlanmasının ardından ön başvuru ekranı erişime açılacak.
Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;
1- Faturalar ve ödemeler
2- Eğitim ödemeleri
3- Polis Akademisi ödemeleri
4- Polis Akademisi
5-TC Kimlik Numarası
6-Telefon numarası bilgisi
7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek.
8-Ödeme yapılacak
Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.
BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ
ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.
BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?
Boy kilo endeksi değerini bulmanız için kilonuzu, metre cinsinden boyunuzun karesine bölme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin 170 cm. boyunda olan ve 65 kg. olan bir kişinin vücut kütle endeksi şu biçimde hesaplanır:
65/ 1.70 x 1.70 = 22,49
Vücut Kütle Endeksinize Göre İdeal Kiloda Mısınız?
→ BMI değeriniz 18,5 değerinin altında yer alıyorsa olması gerekenden daha zayıfsınız demektir. Biraz daha kilo almanız gerekir.
→ BMI değeriniz 20-25 değerleri arasında yer alıyorsa ideal kilodasınız. Bu kilonuzu korumalısınız.
→ BMI değeriniz 25-30 değerleri arasında yer alıyorsa fazla kilonuz var. Biraz kilo vermeniz gerekir.
→ BMI değeriniz 30’un üzerinde ise şişmansınız demektir. İdeal kilonuza ulaşıncaya dek sağlığınız için kilo vermeniz gerekir.
→ BMI değeriniz 40 değerinin üzerinde ise obez kategorisine giriyorsunuz. Hızlı bir biçimde uzman hekimler ve diyetisyenler ile birlikte kilo vermeniz gerekir.
TÜRKİYE GENELİNDE ALIM YAPILACAK İLLER
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
1
Adana
260
42
Konya
290
2
Adıyaman
40
43
Kütahya
50
3
Afyonkarahisar
30
44
Malatya
100
4
Ağrı
25
45
Manisa
220
5
Amasya
20
46
Kahramanmaraş
140
6
Ankara
500
47
Mardin
20
7
Antalya
300
48
Muğla
190
8
Artvin
20
49
Muş
30
9
Aydın
150
50
Nevşehir
20
10
Balıkesir
175
51
Niğde
25
11
Bilecik
25
52
Ordu
75
12
Bingöl
25
53
Rize
60
13
Bitlis
25
54
Sakarya
200
14
Bolu
30
55
Samsun
90
15
Burdur
20
56
Siirt
25
16
Bursa
325
57
Sinop
35
17
Çanakkale
60
58
Sivas
40
18
Çankırı
25
59
Tekirdağ
125
19
Çorum
25
60
Tokat
25
20
Denizli
190
61
Trabzon
100
21
Diyarbakır
50
62
Tunceli
30
22
Edirne
30
63
Şanlıurfa
280
23
Elazığ
50
64
Uşak
25
24
Erzincan
20
65
Van
100
25
Erzurum
50
66
Yozgat
25
26
Eskişehir
140
67
Zonguldak
60
27
Gaziantep
220
68
Aksaray
30
28
Giresun
40
69
Bayburt
20
29
Gümüşhane
20
70
Karaman
20
30
Hakkâri
20
71
Kırıkkale
25
31
Hatay
190
72
Batman
20
32
Isparta
20
73
Şırnak
20
33
Mersin
180
74
Bartın
20
34
İstanbul
1.000
75
Ardahan
20
35
İzmir
300
76
Iğdır
25
36
Kars
30
77
Yalova
75
37
Kastamonu
20
78
Karabük
25
38
Kayseri
190
79
Kilis
50
39
Kırklareli
30
80
Osmaniye
50
40
Kırşehir
20
81
Düzce
30
41
Kocaeli
300
TOPLAM
8.000
İSTANBUL İLÇELERİ VE KONTENJANLARI
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
1
Çatalca
Akalan
1
20
Çatalca
İzzettin
1
2
Çatalca
Atatürk
1
21
Çatalca
Kabakça
1
3
Çatalca
Aydınlar
1
22
Çatalca
Kalfa
1
4
Çatalca
Bahşayiş
1
23
Çatalca
Karacaköy
1
5
Çatalca
Başak
1
24
Çatalca
Karamandere
1
6
Çatalca
Belgrad
1
25
Çatalca
Kestanelik
1
7
Çatalca
Celepköy
1
26
Çatalca
Kızılcaali
1
8
Çatalca
Çakıl
1
27
Çatalca
Muratbey
1
9
Çatalca
Çanakça
1
28
Çatalca
Nakkaş
1
10
Çatalca
Çiftlikköy
1
29
Çatalca
Oklalı
1
11
Çatalca
Dağyenice
1
30
Çatalca
Örcünlü
1
12
Çatalca
Elbasan
1
31
Çatalca
Örencik
1
13
Çatalca
Fatih
1
32
Çatalca
Ormanlı
1
14
Çatalca
Gökçeali
1
33
Çatalca
Ovayenice
1
15
Çatalca
Gümüşpınar
1
34
Çatalca
Subaşı
1
16
Çatalca
Hallaçlı
1
35
Çatalca
Yalıköy
1
17
Çatalca
Hisarbeyli
1
36
Çatalca
Yaylacık
1
18
Çatalca
İhsaniye
1
37
Çatalca
Yazlık
1
19
Çatalca
İnceğiz
1
TOPLAM
37
ANKARA KONTENJAN LİSTESİ
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
S.N.
İLÇE
KÖY
TAHSİS
1
Akyurt
Kozayağı
1
1
72
Kalecik
Alibeyli
1
3
2
Ayaş
Akkaya
1
12
73
Kılçak
1
3
Bayram
1
74
Samanlık
1
4
Evci
1
75
Kızılcahamam
Akdoğan
1
17
5
Feruz
1
76
Beşkonak
1
6
Ilıca
2
77
Ciğirler
1
7
İlhanköy
1
78
Çeştepe
1
8
Ortabereket
2
79
Eğerlidere
1
9
Pınaryaka
1
80
Esenler
1
10
Uğurçayırı
1
81
Güvem
1
11
Yağmurdede
1
82
İğdir
1
12
Bala
Belçarşak
1
9
83
Karacaören
1
13
Beynam
2
84
Kızılcaören
1
14
Ergin
1
85
Pazar
1
15
Karahamzalı
1
86
Taşlıca
1
16
Keklicek
1
87
Uğurlu
1
17
Sırapınar
1
88
Üçbaş
1
18
Şehriban
1
89
Üyücek
1
19
Yeniyapanşeyhli
1
90
Yukarıçanlı
1
20
Beypazarı
Dibecik
1
9
91
Yukarıkaraören
1
21
Gürsöğüt
1
92
Polatlı
Babayakup
1
49
22
Hırkatepe
1
93
Basri
2
23
Kızılcasöğüt
1
94
Beylikköprü
2
24
Macun
1
95
Çekirdeksiz
1
25
Oymaağaç
1
96
Eskikarşak
1
26
Saray
1
97
Eskiköşeler
1
27
Sekli
1
98
Eskipolatlı
1
28
Tahir
1
99
Gedikli
1
29
Çamlıdere
Alakoç
1
4
100
Gümüşyaka
1
30
Dörtkonak
1
101
Hacıtuğrul
1
31
Pelitçik
1
102
Ilıca
1
32
Tatlak
1
103
İğciler
2
33
Çubuk
Çatokcular
1
15
104
İnler
1
34
Çitköy
1
105
Karahamzalı
2
35
Dağkalafat
1
106
Karailyas
1
36
Eğriekin
1
107
Karapınar
1
37
Karadana
1
108
Kargalı
2
38
Kışlacık
1
109
Kuşcu
2
39
Mahmutoğlan
1
110
Macun
1
40
Meşeli
1
111
Müslüm
1
41
Mutlu
1
112
Oğuzlar
1
42
Oyumiğde
1
113
Olukpınar
1
43
Sığırlıhacı
1
114
Ömerler
1
44
Susuz
1
115
Özyurt
1
45
Yıldırımelören
1
116
Poyraz
1
46
Yılmazköy
1
117
Sakarya
1
47
Yukarıemirler
1
118
Sarıhalil
1
48
Elmadağ
Edige
1
2
119
Sarıoba
2
49
Karacahasan
1
120
Sazlar
1
50
Gölbaşı
Çimşit
1
4
121
Şabanözü
2
51
Emirler
2
122
Şeyhali
1
52
Karacaören
1
123
Şıhahmetli
1
53
Güdül
Adalıkuzu
1
9
124
Tatlıkuyu
1
54
Boyalı
1
125
Türkkarsak
1
55
Çukurören
1
126
Türktaciri
1
56
Garipçe
1
127
Uzunbey
1
57
Kamanlar
1
128
Üçpınar
1
58
Karacaören
1
129
Yenice
1
59
Salihler
1
130
Yenidoğan
1
60
Tahtacıörencik
1
131
Yenimehmetli
1
61
Taşören
1
132
Yüzükbaşı
1
62
Haymana
Altıpınar
1
4
133
Şereflikoçhisar
Acıkuyu
1
6
63
Bahçecik
1
134
Akın
1
64
Culuk
1
135
Hacıbektaşlı
1
65
Sarıgöl
1
136
Hamzalı
1
66
Kahramankazan
Ciğir
1
6
137
Karandere
1
67
Güvenç
1
138
Şekerköy
1
68
Kılıçlar
1
TOPLAM
150
69
Kınık
1
70
Örencik
1
71
Soğucak
1
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