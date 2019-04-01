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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Gündem
01.04.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Bekçi alımı başvurusu için son saatlere girildi! Başvuru nasıl yapılır?

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Bekçi alımı başvurusu için son saatlere girildi! Başvuru nasıl yapılır?

Bekçi alımı başvurusu için son güne girildi. Türkiye genelinde alımı gerçekleştirilecek olan 8 bin 187 bekçi için son başvurular 1 Nisan Pazartesi günü Polis Akademisi (PA.edu.tr) internet sitesi üzerinden alınmaya devam edilecek. Banka aracılığıyla para yatırma işlemini tamamlayarak dekontlarını alan vatandaşların tamamlayacağı bekçi alımı başvurusu, belirli şartları karşılayan adaylar için geçerli olacak. Peki, bekçi alımı başvurusu için neler yapılması gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Belirli koşulları karşılayan vatandaşların başvuru işlemini gerçekleştirebileceği bekçi alımı için şartlar gündem konusu oldu. 1 Nisan tarihinde sona erecek olan başvurular için öncelikle para yatırma işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar, buna göre işlemlerinin devamını getirebilecek. İşte, bekçi alımı başvurusu yapmak isteyenler için bazı bilgiler 

BAŞVURUDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Polis Akademisi bünyesindeki okullarda eğitim görecek olan adayların belirlenmesinde bazı kriterleri şart koşan İçişleri Bakanlığı, detayları vatandaşların erişimine açtı. İşte, adaylarda aranan o şartlar;

Bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranacak;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-En az 167 cm boyunda olmak,
4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),
5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,
6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,
7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,
8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,
9-Memuriyet engeli bulunmamak,
10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,
11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ)
12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,
kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,
14-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
15-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
16-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
17-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURU İÇİN PARA YATIRMA HANGİ BANKADAN YAPILIR?

Öncelikle Halkbank üzerinden para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan adaylar, sonraki aşamada ön başvuru ekranına geçecek. Para yatırma işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, "Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için sınav ücretini yatırdığınızdan emin olunuz" uyarısı ile karşılaşacak. Para yatırma işleminin tamamlanmasının ardından ön başvuru ekranı erişime açılacak.

Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;

1- Faturalar ve ödemeler
2- Eğitim ödemeleri
3- Polis Akademisi ödemeleri
4- Polis Akademisi
5-TC Kimlik Numarası
6-Telefon numarası bilgisi
7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek. 
8-Ödeme yapılacak

Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:

Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;

1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,

2-)Lastik içerisinden geçme,

3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,

4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),

5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,

6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu, 

7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.

Bu aşamaları;

40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,

41 saniyede tamamlayanlar 95,

42 saniyede tamamlayanlar 90,

43 saniyede tamamlayanlar 85,

44 saniyede tamamlayanlar 80,

45 saniyede tamamlayanlar 75,

46 saniyede tamamlayanlar 70,

47-48 saniyede tamamlayanlar 65,

49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.

Bekçi alımı başvurusu için son saatlere girildi Başvuru nasıl yapılır

BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boy kilo endeksi değerini bulmanız için kilonuzu, metre cinsinden boyunuzun karesine bölme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin 170 cm. boyunda olan ve 65 kg. olan bir kişinin vücut kütle endeksi şu biçimde hesaplanır:

65/ 1.70 x 1.70 = 22,49

Vücut Kütle Endeksinize Göre İdeal Kiloda Mısınız?

→ BMI değeriniz 18,5 değerinin altında yer alıyorsa olması gerekenden daha zayıfsınız demektir. Biraz daha kilo almanız gerekir.

→ BMI değeriniz 20-25 değerleri arasında yer alıyorsa ideal kilodasınız. Bu kilonuzu korumalısınız.

→ BMI değeriniz 25-30 değerleri arasında yer alıyorsa fazla kilonuz var. Biraz kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 30’un üzerinde ise şişmansınız demektir. İdeal kilonuza ulaşıncaya dek sağlığınız için kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 40 değerinin üzerinde ise obez kategorisine giriyorsunuz. Hızlı bir biçimde uzman hekimler ve diyetisyenler ile birlikte kilo vermeniz gerekir.

 

TÜRKİYE GENELİNDE ALIM YAPILACAK İLLER 

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

1

Adana

260

42

Konya

290

2

Adıyaman

40

43

Kütahya

50

3

Afyonkarahisar

30

44

Malatya

100

4

Ağrı

25

45

Manisa

220

5

Amasya

20

46

Kahramanmaraş

140

6

Ankara

500

47

Mardin

20

7

Antalya

300

48

Muğla

190

8

Artvin

20

49

Muş

30

9

Aydın

150

50

Nevşehir

20

10

Balıkesir

175

51

Niğde

25

11

Bilecik

25

52

Ordu

75

12

Bingöl

25

53

Rize

60

13

Bitlis

25

54

Sakarya

200

14

Bolu

30

55

Samsun

90

15

Burdur

20

56

Siirt

25

16

Bursa

325

57

Sinop

35

17

Çanakkale

60

58

Sivas

40

18

Çankırı

25

59

Tekirdağ

125

19

Çorum

25

60

Tokat

25

20

Denizli

190

61

Trabzon

100

21

Diyarbakır

50

62

Tunceli

30

22

Edirne

30

63

Şanlıurfa

280

23

Elazığ

50

64

Uşak

25

24

Erzincan

20

65

Van

100

25

Erzurum

50

66

Yozgat

25

26

Eskişehir

140

67

Zonguldak

60

27

Gaziantep

220

68

Aksaray

30

28

Giresun

40

69

Bayburt

20

29

Gümüşhane

20

70

Karaman

20

30

Hakkâri

20

71

Kırıkkale

25

31

Hatay

190

72

Batman

20

32

Isparta

20

73

Şırnak

20

33

Mersin

180

74

Bartın

20

34

İstanbul

1.000

75

Ardahan

20

35

İzmir

300

76

Iğdır

25

36

Kars

30

77

Yalova

75

37

Kastamonu

20

78

Karabük

25

38

Kayseri

190

79

Kilis

50

39

Kırklareli

30

80

Osmaniye

50

40

Kırşehir

20

81

Düzce

30

41

Kocaeli

300

TOPLAM

8.000

İSTANBUL İLÇELERİ VE KONTENJANLARI

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Çatalca

Akalan

1

20

Çatalca

İzzettin

1

2

Çatalca

Atatürk

1

21

Çatalca

Kabakça

1

3

Çatalca

Aydınlar

1

22

Çatalca

Kalfa

1

4

Çatalca

Bahşayiş

1

23

Çatalca

Karacaköy

1

5

Çatalca

Başak

1

24

Çatalca

Karamandere

1

6

Çatalca

Belgrad

1

25

Çatalca

Kestanelik

1

7

Çatalca

Celepköy

1

26

Çatalca

Kızılcaali

1

8

Çatalca

Çakıl

1

27

Çatalca

Muratbey

1

9

Çatalca

Çanakça

1

28

Çatalca

Nakkaş

1

10

Çatalca

Çiftlikköy

1

29

Çatalca

Oklalı

1

11

Çatalca

Dağyenice

1

30

Çatalca

Örcünlü

1

12

Çatalca

Elbasan

1

31

Çatalca

Örencik

1

13

Çatalca

Fatih

1

32

Çatalca

Ormanlı

1

14

Çatalca

Gökçeali

1

33

Çatalca

Ovayenice

1

15

Çatalca

Gümüşpınar

1

34

Çatalca

Subaşı

1

16

Çatalca

Hallaçlı

1

35

Çatalca

Yalıköy

1

17

Çatalca

Hisarbeyli

1

36

Çatalca

Yaylacık

1

18

Çatalca

İhsaniye

1

37

Çatalca

Yazlık

1

19

Çatalca

İnceğiz

1

TOPLAM

37

 ANKARA KONTENJAN LİSTESİ

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

S.N.

İLÇE

KÖY

TAHSİS

1

Akyurt

Kozayağı

1

1

72

Kalecik

Alibeyli

1

3

2

Ayaş

Akkaya

1

12

73

Kılçak

1

3

Bayram

1

74

Samanlık

1

4

Evci

1

75

Kızılcahamam

Akdoğan

1

17

5

Feruz

1

76

Beşkonak

1

6

Ilıca

2

77

Ciğirler

1

7

İlhanköy

1

78

Çeştepe

1

8

Ortabereket

2

79

Eğerlidere

1

9

Pınaryaka

1

80

Esenler

1

10

Uğurçayırı

1

81

Güvem

1

11

Yağmurdede

1

82

İğdir

1

12

Bala

Belçarşak

1

9

83

Karacaören

1

13

Beynam

2

84

Kızılcaören

1

14

Ergin

1

85

Pazar

1

15

Karahamzalı

1

86

Taşlıca

1

16

Keklicek

1

87

Uğurlu

1

17

Sırapınar

1

88

Üçbaş

1

18

Şehriban

1

89

Üyücek

1

19

Yeniyapanşeyhli

1

90

Yukarıçanlı

1

20

Beypazarı

Dibecik

1

9

91

Yukarıkaraören

1

21

Gürsöğüt

1

92

Polatlı

Babayakup

1

49

22

Hırkatepe

1

93

Basri

2

23

Kızılcasöğüt

1

94

Beylikköprü

2

24

Macun

1

95

Çekirdeksiz

1

25

Oymaağaç

1

96

Eskikarşak

1

26

Saray

1

97

Eskiköşeler

1

27

Sekli

1

98

Eskipolatlı

1

28

Tahir

1

99

Gedikli

1

29

Çamlıdere

Alakoç

1

4

100

Gümüşyaka

1

30

Dörtkonak

1

101

Hacıtuğrul

1

31

Pelitçik

1

102

Ilıca

1

32

Tatlak

1

103

İğciler

2

33

Çubuk

Çatokcular

1

15

104

İnler

1

34

Çitköy

1

105

Karahamzalı

2

35

Dağkalafat

1

106

Karailyas

1

36

Eğriekin

1

107

Karapınar

1

37

Karadana

1

108

Kargalı

2

38

Kışlacık

1

109

Kuşcu

2

39

Mahmutoğlan

1

110

Macun

1

40

Meşeli

1

111

Müslüm

1

41

Mutlu

1

112

Oğuzlar

1

42

Oyumiğde

1

113

Olukpınar

1

43

Sığırlıhacı

1

114

Ömerler

1

44

Susuz

1

115

Özyurt

1

45

Yıldırımelören

1

116

Poyraz

1

46

Yılmazköy

1

117

Sakarya

1

47

Yukarıemirler

1

118

Sarıhalil

1

48

Elmadağ

Edige

1

2

119

Sarıoba

2

49

Karacahasan

1

120

Sazlar

1

50

Gölbaşı

Çimşit

1

4

121

Şabanözü

2

51

Emirler

2

122

Şeyhali

1

52

Karacaören

1

123

Şıhahmetli

1

53

Güdül

Adalıkuzu

1

9

124

Tatlıkuyu

1

54

Boyalı

1

125

Türkkarsak

1

55

Çukurören

1

126

Türktaciri

1

56

Garipçe

1

127

Uzunbey

1

57

Kamanlar

1

128

Üçpınar

1

58

Karacaören

1

129

Yenice

1

59

Salihler

1

130

Yenidoğan

1

60

Tahtacıörencik

1

131

Yenimehmetli

1

61

Taşören

1

132

Yüzükbaşı

1

62

Haymana

Altıpınar

1

4

133

Şereflikoçhisar

Acıkuyu

1

6

63

Bahçecik

1

134

Akın

1

64

Culuk

1

135

Hacıbektaşlı

1

65

Sarıgöl

1

136

Hamzalı

1

66

Kahramankazan

Ciğir

1

6

137

Karandere

1

67

Güvenç

1

138

Şekerköy

1

68

Kılıçlar

1

TOPLAM

150

69

Kınık

1

 

70

Örencik

1

71

Soğucak

1

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