Bekçi alımı için başvuru işlemi öncesinde para yatırma nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Askerlik şartını karşılayan ve 18-27 yaş aralığında olan vatandaşların para yatırma işleminin ardından gerçekleştirebileceği bekçilik başvurusu için detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi (Pa.edu.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek olan bekçi alımı başvurusu, E-Devlet üzerinden tamamlanacak. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, başvuru ücretinin nereden ve nasıl yatırılacağına dair bazı bilgiler
8 bin bekçi alımı kapsamında başvuru ücretini bankamatikler ya da şubeler üzerinden para yatırma işlemi ile tamamlayacak olan adaylar, Pa.edu.tr üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecek. Ön başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, akademinin yapacağı ikinci bir duyuruyu bekleyecek olan bekçi adayları, sonraki aşamalarda yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarından geçecek. İşte, 8 bin bekçi alımı ve ek olarak duyurulan 137 alım için şartlar ve başvuru detayları
BAŞVURU NASIL YAPILABİLECEK?
Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.
Ön başvurular, 18 Mart- 1 Nisan aralığında gerçekleştirilebilecek. Ankara ve İstanbul için açılan 2019/2. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği başvurusu ise ayrı bir sayfa üzerinden yapılacak.
Not: Başvuru sayfası yoğunluk nedeniyle geç açılabilmektedir.
81 İÇİN 8 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ
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SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;
1- Faturalar ve ödemeler
2- Eğitim ödemeleri
3- Polis Akademisi ödemeleri
4- Polis Akademisi
5-TC Kimlik Numarası
6-Telefon numarası bilgisi
7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek.
8-Ödeme yapılacak
Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bekçi alımı başvurusu için istenen başvuru şartlarından en temeli, aynı il ya da ilçede en az bir yıldır ikamet etmek olacak. Yaş aralığı ise 18-27 olarak kabul edilecek. Askerlik ödevini tamamlamamış adaylar ise bu ilana başvuruda bulunamayacak. İşte, başvuru şartlarına dair merak edilen tüm detaylar;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
HANGİ İLLERDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Polis Akademisi, hangi illerde kaç kişi alınacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
1
Adana
260
42
Konya
290
2
Adıyaman
40
43
Kütahya
50
3
Afyonkarahisar
30
44
Malatya
100
4
Ağrı
25
45
Manisa
220
5
Amasya
20
46
Kahramanmaraş
140
6
Ankara
500
47
Mardin
20
7
Antalya
300
48
Muğla
190
8
Artvin
20
49
Muş
30
9
Aydın
150
50
Nevşehir
20
10
Balıkesir
175
51
Niğde
25
11
Bilecik
25
52
Ordu
75
12
Bingöl
25
53
Rize
60
13
Bitlis
25
54
Sakarya
200
14
Bolu
30
55
Samsun
90
15
Burdur
20
56
Siirt
25
16
Bursa
325
57
Sinop
35
17
Çanakkale
60
58
Sivas
40
18
Çankırı
25
59
Tekirdağ
125
19
Çorum
25
60
Tokat
25
20
Denizli
190
61
Trabzon
100
21
Diyarbakır
50
62
Tunceli
30
22
Edirne
30
63
Şanlıurfa
280
23
Elazığ
50
64
Uşak
25
24
Erzincan
20
65
Van
100
25
Erzurum
50
66
Yozgat
25
26
Eskişehir
140
67
Zonguldak
60
27
Gaziantep
220
68
Aksaray
30
28
Giresun
40
69
Bayburt
20
29
Gümüşhane
20
70
Karaman
20
30
Hakkâri
20
71
Kırıkkale
25
31
Hatay
190
72
Batman
20
32
Isparta
20
73
Şırnak
20
33
Mersin
180
74
Bartın
20
34
İstanbul
1.000
75
Ardahan
20
35
İzmir
300
76
Iğdır
25
36
Kars
30
77
Yalova
75
37
Kastamonu
20
78
Karabük
25
38
Kayseri
190
79
Kilis
50
39
Kırklareli
30
80
Osmaniye
50
40
Kırşehir
20
81
Düzce
30
41
Kocaeli
300
TOPLAM
8.000
8 BİN KİŞİYE EK OLARAK 187 KİŞİ İÇİN DAHA İLAN AÇILDI
Halihazırda alınacak olan 8 bin kişiye ek olarak 187 kişilik daha kontenjan açan Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi aracılığıyla eğitimlerini gerçekleştirecek olan bu adayları İstanbul ve Ankara illerinde istihdam edecek. Bu alımın 37 kişilik kısmı İstanbul Çatalca, geriye kalan 150 kişilik kısmı ise Ankara ve ilçelerinde istihdam edilecek.
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