Bekçi alımı için başvuru işlemi öncesinde para yatırma nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

8 bin bekçi alımı kapsamında başvuru ücretini bankamatikler ya da şubeler üzerinden para yatırma işlemi ile tamamlayacak olan adaylar, Pa.edu.tr üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecek. Ön başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, akademinin yapacağı ikinci bir duyuruyu bekleyecek olan bekçi adayları, sonraki aşamalarda yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarından geçecek. İşte, 8 bin bekçi alımı ve ek olarak duyurulan 137 alım için şartlar ve başvuru detayları

BAŞVURU NASIL YAPILABİLECEK?

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

Ön başvurular, 18 Mart- 1 Nisan aralığında gerçekleştirilebilecek. Ankara ve İstanbul için açılan 2019/2. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği başvurusu ise ayrı bir sayfa üzerinden yapılacak.

Not: Başvuru sayfası yoğunluk nedeniyle geç açılabilmektedir.

81 İÇİN 8 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN AÇILAN ÖZEL BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;

1- Faturalar ve ödemeler

2- Eğitim ödemeleri

3- Polis Akademisi ödemeleri

4- Polis Akademisi

5-TC Kimlik Numarası

6-Telefon numarası bilgisi

7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek.

8-Ödeme yapılacak

Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı başvurusu için istenen başvuru şartlarından en temeli, aynı il ya da ilçede en az bir yıldır ikamet etmek olacak. Yaş aralığı ise 18-27 olarak kabul edilecek. Askerlik ödevini tamamlamamış adaylar ise bu ilana başvuruda bulunamayacak. İşte, başvuru şartlarına dair merak edilen tüm detaylar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

HANGİ İLLERDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Polis Akademisi, hangi illerde kaç kişi alınacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI S.NO İL ADI PLANLAMA SAYISI 1 Adana 260 42 Konya 290 2 Adıyaman 40 43 Kütahya 50 3 Afyonkarahisar 30 44 Malatya 100 4 Ağrı 25 45 Manisa 220 5 Amasya 20 46 Kahramanmaraş 140 6 Ankara 500 47 Mardin 20 7 Antalya 300 48 Muğla 190 8 Artvin 20 49 Muş 30 9 Aydın 150 50 Nevşehir 20 10 Balıkesir 175 51 Niğde 25 11 Bilecik 25 52 Ordu 75 12 Bingöl 25 53 Rize 60 13 Bitlis 25 54 Sakarya 200 14 Bolu 30 55 Samsun 90 15 Burdur 20 56 Siirt 25 16 Bursa 325 57 Sinop 35 17 Çanakkale 60 58 Sivas 40 18 Çankırı 25 59 Tekirdağ 125 19 Çorum 25 60 Tokat 25 20 Denizli 190 61 Trabzon 100 21 Diyarbakır 50 62 Tunceli 30 22 Edirne 30 63 Şanlıurfa 280 23 Elazığ 50 64 Uşak 25 24 Erzincan 20 65 Van 100 25 Erzurum 50 66 Yozgat 25 26 Eskişehir 140 67 Zonguldak 60 27 Gaziantep 220 68 Aksaray 30 28 Giresun 40 69 Bayburt 20 29 Gümüşhane 20 70 Karaman 20 30 Hakkâri 20 71 Kırıkkale 25 31 Hatay 190 72 Batman 20 32 Isparta 20 73 Şırnak 20 33 Mersin 180 74 Bartın 20 34 İstanbul 1.000 75 Ardahan 20 35 İzmir 300 76 Iğdır 25 36 Kars 30 77 Yalova 75 37 Kastamonu 20 78 Karabük 25 38 Kayseri 190 79 Kilis 50 39 Kırklareli 30 80 Osmaniye 50 40 Kırşehir 20 81 Düzce 30 41 Kocaeli 300 TOPLAM 8.000

8 BİN KİŞİYE EK OLARAK 187 KİŞİ İÇİN DAHA İLAN AÇILDI

Halihazırda alınacak olan 8 bin kişiye ek olarak 187 kişilik daha kontenjan açan Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi aracılığıyla eğitimlerini gerçekleştirecek olan bu adayları İstanbul ve Ankara illerinde istihdam edecek. Bu alımın 37 kişilik kısmı İstanbul Çatalca, geriye kalan 150 kişilik kısmı ise Ankara ve ilçelerinde istihdam edilecek.