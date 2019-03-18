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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.03.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Bekçi alımı için başvuru işlemi öncesinde para yatırma nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

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Bekçi alımı için başvuru işlemi öncesinde para yatırma nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

Askerlik şartını karşılayan ve 18-27 yaş aralığında olan vatandaşların para yatırma işleminin ardından gerçekleştirebileceği bekçilik başvurusu için detaylar araştırılmaya devam ediliyor. Polis Akademisi (Pa.edu.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek olan bekçi alımı başvurusu, E-Devlet üzerinden tamamlanacak. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, başvuru ücretinin nereden ve nasıl yatırılacağına dair bazı bilgiler

8 bin bekçi alımı kapsamında başvuru ücretini bankamatikler ya da şubeler üzerinden para yatırma işlemi ile tamamlayacak olan adaylar, Pa.edu.tr üzerinden müracaatlarını tamamlayabilecek. Ön başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra, akademinin yapacağı ikinci bir duyuruyu bekleyecek olan bekçi adayları, sonraki aşamalarda yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamalarından geçecek. İşte, 8 bin bekçi alımı ve ek olarak duyurulan 137 alım için şartlar ve başvuru detayları

BAŞVURU NASIL YAPILABİLECEK?

Başvuru için Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden duyurulan sayfa aracılığıyla E-Devlet sayfasına yönlendirilecek olan adaylar, TC Kimlik Numarası ve E-Devlet şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ön başvurularını gerçekleştirmiş olacak.

Ön başvurular, 18 Mart- 1 Nisan aralığında gerçekleştirilebilecek. Ankara ve İstanbul için açılan 2019/2. Dönem Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği başvurusu ise ayrı bir sayfa üzerinden yapılacak.

Not: Başvuru sayfası yoğunluk nedeniyle geç açılabilmektedir.

81 İÇİN 8 BİN BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN AÇILAN ÖZEL BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Polis Akademisi Başkanlığı, bu dönemin başvuru ücretini 130 TL olarak belirledi. Sınav ücreti Halkbank bankamatikleri ve şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Şehit veya vazife malullerinin eş ve çocukları sınav ücreti yatırmayacak.  Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

PARA YATIRMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;

1- Faturalar ve ödemeler
2- Eğitim ödemeleri
3- Polis Akademisi ödemeleri
4- Polis Akademisi
5-TC Kimlik Numarası
6-Telefon numarası bilgisi
7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek. 
8-Ödeme yapılacak

Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı başvurusu için istenen başvuru şartlarından en temeli, aynı il ya da ilçede en az bir yıldır ikamet etmek olacak. Yaş aralığı ise 18-27 olarak kabul edilecek. Askerlik ödevini tamamlamamış adaylar ise bu ilana başvuruda bulunamayacak. İşte, başvuru şartlarına dair merak edilen tüm detaylar;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

HANGİ İLLERDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Polis Akademisi, hangi illerde kaç kişi alınacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. 

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

S.NO

İL ADI

PLANLAMA SAYISI

1

Adana

260

42

Konya

290

2

Adıyaman

40

43

Kütahya

50

3

Afyonkarahisar

30

44

Malatya

100

4

Ağrı

25

45

Manisa

220

5

Amasya

20

46

Kahramanmaraş

140

6

Ankara

500

47

Mardin

20

7

Antalya

300

48

Muğla

190

8

Artvin

20

49

Muş

30

9

Aydın

150

50

Nevşehir

20

10

Balıkesir

175

51

Niğde

25

11

Bilecik

25

52

Ordu

75

12

Bingöl

25

53

Rize

60

13

Bitlis

25

54

Sakarya

200

14

Bolu

30

55

Samsun

90

15

Burdur

20

56

Siirt

25

16

Bursa

325

57

Sinop

35

17

Çanakkale

60

58

Sivas

40

18

Çankırı

25

59

Tekirdağ

125

19

Çorum

25

60

Tokat

25

20

Denizli

190

61

Trabzon

100

21

Diyarbakır

50

62

Tunceli

30

22

Edirne

30

63

Şanlıurfa

280

23

Elazığ

50

64

Uşak

25

24

Erzincan

20

65

Van

100

25

Erzurum

50

66

Yozgat

25

26

Eskişehir

140

67

Zonguldak

60

27

Gaziantep

220

68

Aksaray

30

28

Giresun

40

69

Bayburt

20

29

Gümüşhane

20

70

Karaman

20

30

Hakkâri

20

71

Kırıkkale

25

31

Hatay

190

72

Batman

20

32

Isparta

20

73

Şırnak

20

33

Mersin

180

74

Bartın

20

34

İstanbul

1.000

75

Ardahan

20

35

İzmir

300

76

Iğdır

25

36

Kars

30

77

Yalova

75

37

Kastamonu

20

78

Karabük

25

38

Kayseri

190

79

Kilis

50

39

Kırklareli

30

80

Osmaniye

50

40

Kırşehir

20

81

Düzce

30

41

Kocaeli

300

TOPLAM

8.000

8 BİN KİŞİYE EK OLARAK 187 KİŞİ İÇİN DAHA İLAN AÇILDI

Halihazırda alınacak olan 8 bin kişiye ek olarak 187 kişilik daha kontenjan açan Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi aracılığıyla eğitimlerini gerçekleştirecek olan bu adayları İstanbul ve Ankara illerinde istihdam edecek. Bu alımın 37 kişilik kısmı İstanbul Çatalca, geriye kalan 150 kişilik kısmı ise Ankara ve ilçelerinde istihdam edilecek.

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