Bekçi alımı başvurusu için 40 gün detayı! Şartlar ve başvuru ekranı o tarihte mi erişime açılacak?
Hemen her ilden onlarca kişiyi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edecek olan İçişleri Bakanlığı, ilanı Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden müracaata açacak. Bekçi alımı başvuru şartları ise başvuru ekranı ile birlikte erişime açılacak. Ön başvuru işlemiyle birlikte sağlık muayenesinden geçecek olan bekçi adayları, yazılı sınav aşamasına geçiş yapacak. Peki, bekçi alımı için 40 gün detayı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Bekçilik başvurusu için genç adayların araştırması sürüyor. İllerinde yapılacak olan bekçi alımının hangi tarihte başvuruya açılacağını merak eden vatandaşlar, Polis Akademisi internet sitesi üzerinden gelecek duyuruya kilitlendi. Peki 40 gün içerisinde gelmesi beklenen bekçi alımı başvuru ilanı için detaylar nelerdir? İşte, bekçilik başvuru şartları, parkur bilgileri ve yazılı sınavı hakkında geçtiğimiz yıllardan bazı detaylar
BEKÇİ ALIMI İÇİN BAŞVURUSUNDA 40 GÜN BEKLENTİSİ
Polis Akademisi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl yapılan 1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınavını 27 Mayıs tarihinde yayımlanan ilan duyurusunun ardından 6 Temmuz tarihinde başvuruya açmıştı.
Aradan geçen 40 günlük süre göz önüne alındığında, geçtiğimiz günlerde duyurulan Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı başvurusunun en geç 13 Nisan tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir. Bu tarihin Polis Akademisi'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak şekillenmesi beklenebilir.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisi güncellenecektir.
BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.
TÜRKİYE GENELİNDE KAÇ KİŞİ, NERELERDE İSTİHDAM EDİLECEK?
Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;
Adana il ve ilçelerinde 260 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Adıyaman il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Afyonkarahisar il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ağrı il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Amasya il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ankara il ve ilçelerinde 500 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Antalya il ve ilçelerinde 300 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Artvin il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Aydın il ve ilçelerinde 150 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Balıkesir il ve ilçelerinde 175 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bilecik il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bingöl il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bitlis il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bolu il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Burdur il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bursa il ve ilçelerinde 325 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Çanakkale il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Çankırı il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Çorum il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Denizli il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Diyarbakır il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Edirne il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Elazığ il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Erzincan il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Erzurum il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Eskişehir il ve ilçelerinde 140 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Gaziantep il ve ilçelerinde 220 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Giresun il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Gümüşhane il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Hakkâri il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Hatay il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Isparta il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
İçel (Mersin) il ve ilçelerinde 180 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
İstanbul il ve ilçelerinde 1000 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
İzmir il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kars il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kastamonu il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kayseri il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kırklareli il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kırşehir il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kocaeli il ve ilçelerinde 360 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Konya il ve ilçelerinde 290 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kütahya il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Malatya il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Manisa il ve ilçelerinde 220 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kahramanmaraş il ve ilçelerinde 140 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Mardin il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Muğla il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Muş il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Nevşehir il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Niğde il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ordu il ve ilçelerinde 75 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Rize il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Sakarya il ve ilçelerinde 200 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Samsun il ve ilçelerinde 90 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Siirt il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Sinop il ve ilçelerinde 35 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Sivas il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Tekirdağ 125 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Tokat il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Trabzon il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Tunceli il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Şanlıurfa il ve ilçelerinde 280 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Uşak il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Van il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Yozgat il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Zonguldak il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Aksaray il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bayburt il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Karaman il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kırıkkale il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Batman il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Şırnak il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bartın il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ardahan il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Iğdır il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Yalova il ve ilçelerinde 75 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Karabük il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kilis il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Osmaniye il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Düzce il ve ilçelerinde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor
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