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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.02.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Bekçi alımı başvurusu hangi illeri kapsayacak? Şartlar yayımlandı mı?

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Bekçi alımı başvurusu hangi illeri kapsayacak? Şartlar yayımlandı mı?

Bekçi alımı için yapılan resmi merci açıklamalarının ardından gözler Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden yayımlanacak ilana çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamanın ardından merak konusu olan 2019 bekçi alım süreci, erişime açılmasıyla birlikte kurumun resmi internet sitesi üzerinden E-Devlet bağlantısı ile yapılabilecek. Peki, bekçi alımı hangi illerde yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Bekçi alımı hakkında vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamaların ardından bekçi alımı başvuru detayları internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, bekçi alımı başvurusu hangi illeri kapsayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU HANGİ İLLERDE YAPILABİLECEK?

Bekçi alımının hangi illerde başvuruya açık olacağına dair detaylar, henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından erişime açılmadı. Alım yapılacak illerin mart ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor. 

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILABİLECEK?

Bekçi alımının mart ayında gerçekleşeceğini aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilanın belirtilen süreç içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacağını belirtti. İşte, Süleyman Soylu'nun o açıklamaları;

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, eğitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı, evet. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78 idi, 2018'de 54'e düştü. İzmir aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017 yılına göre 2018'de yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz."

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