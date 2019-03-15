Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç bekçi istihdam edilecek?
Emniyet Genel Müdürlüğü 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında yapılacak alımlar için hangi ile kaç kadro ayrıldığı da belli oldu. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hangi ilde kaç bekçi istihdam edilecek?
81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımına dair heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Söz konusu alımlar için başvuru şartlarının açıklanacağı ve ön başvuruların başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte, 8 bin bekçi alımına ilişkin ayrıntılar...
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak valiliklerde istihdam edilmek üzere alınacak 8 bin bekçi için ön başvuru işlemleri henüz başlamadı. Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla istihdam edilecek bekçiler için, ön başvuru şartları da henüz netleşmedi. Bu hususlarda yeni gelişmeler oldukça haberimizde aktaracağız.
BAŞVURULARDA 40 GÜN BEKLENTİSİ
Polis Akademisi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl yapılan 1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınavını 27 Mayıs tarihinde yayımlanan ilan duyurusunun ardından 6 Temmuz tarihinde başvuruya açmıştı.
Aradan geçen 40 günlük süre göz önüne alındığında, geçtiğimiz günlerde duyurulan Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı başvurusunun en geç 13 Nisan tarihinde erişime açılacağı öngörülebilir. Bu tarihin Polis Akademisi'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç olarak şekillenmesi beklenebilir.
HANGİ İLDE KAÇ BEKÇİ İSTİHDAM EDİLECEK?
Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;
Adana il ve ilçelerinde 260 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Adıyaman il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Afyonkarahisar il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ağrı il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Amasya il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ankara il ve ilçelerinde 500 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Antalya il ve ilçelerinde 300 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Artvin il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Aydın il ve ilçelerinde 150 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Balıkesir il ve ilçelerinde 175 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bilecik il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bingöl il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bitlis il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bolu il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Burdur il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bursa il ve ilçelerinde 325 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Çanakkale il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Çankırı il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Çorum il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Denizli il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Diyarbakır il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Edirne il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Elazığ il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Erzincan il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Erzurum il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Eskişehir il ve ilçelerinde 140 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Gaziantep il ve ilçelerinde 220 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Giresun il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Gümüşhane il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Hakkâri il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Hatay il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Isparta il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
İçel (Mersin) il ve ilçelerinde 180 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
İstanbul il ve ilçelerinde 1000 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
İzmir il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kars il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kastamonu il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kayseri il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kırklareli il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kırşehir il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kocaeli il ve ilçelerinde 360 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Konya il ve ilçelerinde 290 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kütahya il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Malatya il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Manisa il ve ilçelerinde 220 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kahramanmaraş il ve ilçelerinde 140 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Mardin il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Muğla il ve ilçelerinde 190 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Muş il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Nevşehir il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Niğde il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ordu il ve ilçelerinde 75 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Rize il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Sakarya il ve ilçelerinde 200 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Samsun il ve ilçelerinde 90 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Siirt il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Sinop il ve ilçelerinde 35 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Sivas il ve ilçelerinde 40 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Tekirdağ 125 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Tokat il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Trabzon il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Tunceli il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Şanlıurfa il ve ilçelerinde 280 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Uşak il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Van il ve ilçelerinde 100 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Yozgat il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Zonguldak il ve ilçelerinde 60 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Aksaray il ve ilçelerinde 30 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bayburt il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Karaman il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kırıkkale il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Batman il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Şırnak il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Bartın il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Ardahan il ve ilçelerinde 20 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Iğdır il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Yalova il ve ilçelerinde 75 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Karabük il ve ilçelerinde 25 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Kilis il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Osmaniye il ve ilçelerinde 50 bekçi alımı kadrosunun ilan edilmesi bekleniyor
Düzce il ve ilçelerinde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor
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