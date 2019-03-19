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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.03.2019 - 07:57, Son Güncelleme:

Bekçi alımı başvuruları için son gün ne zaman? Bekçi alımında yaş sınırı var mı?

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Bekçi alımı başvuruları için son gün ne zaman? Bekçi alımında yaş sınırı var mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) 8 bin bekçi alımı yapılacağını duyurması ardından gözler başvurularla ilgili detaylara çevrildi. Merakla beklenen bekçi alımı başvuru süreci 18 Mart itibariyle başlatıldı. Başvurularını doğru bir şekilde gerçekleştirmek isteyen bekçi adayları, kılavuzu inceliyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, bekçi alımında yaş sınırı var mı? İşte, detaylar

81 il valiliğinde istihdam edilecek olan, 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ön başvurular alınıyor. İlan verdikten kısa bir süre sonra il kontenjanlarını ve başvuru şartlarını paylaşan EGM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar 18 Mart-1 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecek.

BEKÇİ ALIMINDA YAŞ SINIRI VAR MI?

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi alımı başvurusu için istenen başvuru şartlarından en temeli, aynı il ya da ilçede en az bir yıldır ikamet etmek olacak. Yaş aralığı ise 18-27 olarak kabul edilecek. Askerlik ödevini tamamlamamış adaylar ise bu ilana başvuruda bulunamayacak. İşte, başvuru şartlarına dair merak edilen tüm detaylar;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
Başvuru yaptığı İL sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,
Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Adayların görev yapmak istediği il kontenjanını başvuru ekranından seçmesi gerekir. Bekçi alımı adayları başvuru sürecini e Devlet üzerinden yapacağı için sisteme kayıtlı olması gerekir. e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili
şubelerden alınabilir.

 

ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLAR İÇİN UYARI

Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların ön başvuruları Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir.

ANKARA VE İSTANBUL'DA 187 BEKÇİ ALINACAK

Emniyetin açıklamasına göre en fazla bekçi alımı Ankara ve İstanbul’da yapılacak. Ankara ve İstanbul'da 187 çarşı ve mahalle bekçisinin istihdam edileceği belirtildi. Buna göre; İstanbul'un Çatalca ilçesinde 37 bekçi alımı planlanırken, Ankara'nın Akyurt ilçesinde 1, Ayaş ilçesinde 12, Bala ilçesinde 9, Beypazarı ilçesinde 9, Polatlı ilçesinde 49, Gölbaşı ilçesinde 4, Haymana ilçesinde 4, Şereflikoçhisar ilçesinde 6, Çamlıdere ilçesinde 4, Çubuk ilçesinde 15, Kalecik ilçesinde 3, Kızılcahamam ilçesinde 17, Elmadağ ilçesinde 2, Güdül ilçesinde 9 ve Kahramankazan ilçesinde 6 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi,
pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili kurumda alınan denklik belgesi)
d) Müracaat ettiği ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği,
h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu, herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

 

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