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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı ne zaman?

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Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınavı ne zaman?

Bekçilik başvurusunda bulunan adaylar, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını internet üzerinden sorgulamaya devam ediyor. Türkiye'nin birçok kesiminde gerçekleştirilecek olan bekçilik başvurusu için ön başvuru işlemlerini gerçekleştiren adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ve sınav ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, adayların merak ettiği o detaylar

Bekçi alımı başvuru sonuçları için adayların araştırması devam ediyor. Birçok il ve ilçe merkezi için gerçekleştirilen bekçilik başvurusu için sonuçlara odaklanan adaylar, ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, bekçilik başvuru sonuçları ve bekçilik sınavı ne zaman gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruları 1 Nisan tarihinde sona eren bekçi alımı için önceki sonuç açıklama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, sonuçların 15 Nisan Pazartesi günü açıklanacağı söylenebilir. Bu tarih, Polis Akademisi'nin yoğunluk durumuna göre daha erken ya da daha geç gerçekleşebilecek.

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Bekçi alımı sınavı, geçtiğimiz dönem alınan başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, bu dönem gerçekleştirilecek olan sınavın haziran ayının son günleri ya da temmuz ayının ilk günlerinde yapılması öngörülebilir.

Konuyla ilgili Polis Akademisi Başkanlığından herhangi bir bilgi gelmesi halinde detaylar haberimize eklenecektir. 

ADAYLARA YAZILI SINAVDA HANGİ SORULAR SORULACAK?

100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.

Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.

Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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