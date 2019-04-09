Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emniyet Hizmetleri Sınıfında 81 il valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8 bin erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için ön başvuru süreci 1 Nisan'da sona erdi. Gözler şimdi başvuru sonuçlarının açıklanacağı ve süreçte diğer etapların başlayacağı tarihlerde. Peki, 2019 bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
EGM bünyesinde, halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla 2019'da yapılacak 8 bin bekçi istihdamı için ön başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe yönelik bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
2019 bekçi alımları kapsamında, 18 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında "www.pa.edu.tr" adresinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, ön başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de sonuç tarihini merak ediyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın internet sitesinde, sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok. Ancak eski alımlar baz alındığından ortalama 5 haftalık bir değerlendirme ve sonuç açıklama süreci olduğu görülüyor.
Konuya dair ilgili kamu kurumlarından açıklama ya da bilgilendirme yapıldığı takdirde haberimizde yer vereceğiz.
YAZILI SINAV NASIL OLACAK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.
Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Her soru katsayı olmadan eşit puana sahip olacak. Sınav toplam 120 dakika sürecek.
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