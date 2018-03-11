Bekarlığa veda gezisi dönüşü jet faciası: 11 ölü

Çırağan Sarayı’nda 14 Nisan’da Metprint Baskı Sistemleri’nin sahibi Murat Gezer’le evlenecek olan Mina Başaran (28) eğlenmek için arkadaşlarıyla Dubai’ye gitme kararı aldı. Mina Başaran, Jasmin Baruh Siloni, Liana Hananel, Sinem Akay, Aslı İzmirli, Burcu Gündoğar Urfalı, Zeynep Coşkun, Ayşe And, hostes Eda Uslu, pilotlar Beril Gebeş ve Melike Kuvvet’le birlikte perşembe günü TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi jetle İstanbul’dan BAE’ye havalandı. Hafta sonunu Dubai’de geçiren 8 arkadaş dün, dönüş için tekrar aynı jete bindi. Jet İstanbul’a gelmek üzere havalandı.

TEKNİK ARIZA ÇAĞRISI

Pilotlar, 37 bin feet yani 12 bin 300 metreye yükselmek için izin istedi. Jet, İsfahan’ın 80 mil güneybatısından Türkiye saati ile 16.20’de İran hava sahasına girdi. Bir süre sonra teknik arıza çağrısı yapan jetin, 17.40’ta radarda görüntüsü kayboldu. Jetin, Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin merkezi Şehrekürd şehrindeki dağlık alanda, kuvvetli yağış sırasında düştüğü aktarıldı. İran’ın Acil Yönetim Örgütü Sözcüsü, uçağın Zagros Dağları’na çarptığını ifade etti. İranlı yetkililer, gece saatlerinde enkaza ulaşırken, Türkiye’den de Kaza Araştırma Kurulu ve AFAD ekipleri, Genelkurmay’ın tahsis ettiği uçakla kaza

yerine gitti.

SON KONSERDEN VİDEO

Mina Başaran, Instagram’dan renkli paylaşımlarda bulunmuştu. Başaran, 1 gün önce, Dubai’de bir kulüpte sahne alan Rita Ora’nın konserine katılmış ve video paylaşmıştı. Damat adayı Murat Gezer’in de Çekya’nın başkenti Prag’da bekarlığa veda gezisinde olduğu iddia edildi. Pilot Beril Gebeş, THY’de Airbus A320 filosunda uçtu. İkinci pilot Melike Kuvvet, Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın pilotlarından biriydi. Hostes Eda Uslu 1 yıldır Başaran Holding’te kabin memuruydu.

İLK ÖLÜMLÜ İŞ JETİ KAZASI

Hüseyin Başaran’ın iki iş jeti vardı. Bu uçaklardan biri daha uzun menzilli TC-FRK tescilli Global Express, diğeri de düşen TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604’dü. Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketinin tasarımı. Orta menzilli uçağın 2001 yılında üretilmiş olup 12 yolcu kapasiteli olduğu belirtildi. 11 kişinin hayatını kaybettiği bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.

BABASININ EN BÜYÜK YARDIMCISIYDI

Ailenin tek kızı olan ve şirket yönetiminde de yer alan Mina Başaran, 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Gıda, turizm, yatçılık, inşaat ve enerji alanlarında iş yapan Hüseyin Başaran’ın işlerindeki en büyük yardımcısı kızı Mina Başaran’dı. Başaran, Koç Üniversitesi’nde işletme bölümünü okuduktan sonra European Business School’da lüks marka yönetimi üzerine master eğitimi almıştı. Mina, Jasmin Baruh Siloni ve Ayşe And ile Hisar Okulları’ndan arkadaştı.

BİR UÇAK DAHA ALMAYI ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUM

Hüseyin Başaran, Hürriyet’ten Elif Ergu’ya verdiği bir röportajda, “Bir uçağım var. 15 kişilik. Onu saati 7 bin dolar kiraya veriyorum. Trabzon, Antalya, İstanbul ve Bodrum arası sürekli uçuyorum. Bir uçak daha almayı şimdilik düşünmüyorum” demişti.

Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.Sinem Akay: Erak Giyim’in ortaklarından işadamı Çetin Akay’ın kızı.

Aslı İzmirli: Takı tasarımcısı.

Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.

Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.

Ayşe And: Psikolog ve nişanlıydı.

Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.

66 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

18 Şubat’ta İran’ın Aseman Havayolları’na ait ATR-72 tipi yolcu uçağı, 4 bin metre yükseklikte Zagros Dağları’na çakılmıştı. Kazada,

66 kişi ölmüştü.