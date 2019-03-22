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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Bekamız yoksa vatanımız yoktur’

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‘Bekamız yoksa vatanımız yoktur’

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Milli beka, şaka değildir. Bekamız yoksa vatanımız yoktur” dedi. Bahçeli, Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

ÜSLUBUMUZA DİKKAT EDECEĞİZ

“Tokat, Cumhur İttifakı kapsamında olmasa da, AK Partili kardeşlerimizle siyasi yarışımız demokratik ve ahlaki ölçülere elbette uygun olacaktır. Üslubumuza dikkat edeceğiz, siyasi değerlendirmelerimizde hassasiyet ve nezaket göstereceğiz. Siyasi polemiklerle, gemlenmemiş hırslarla ittifakımıza gölge düşüremeyiz. AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı’nın başarısı için mücadele ediyoruz.

YENİ BİR DİRİLİŞ BAYRAMI

21 Mart Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Nevruz’da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir. Nevruz’da kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır. Nevruz’dan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Yeni Zelanda’da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. CHP Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Gafilliğe, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur. Bu nedenle PKK’yı kullanıyorlar. FETÖ’ye sempatileri boşuna değil.”

MUTLAKA SANDIĞA GİDİN

‘Zillet ittifakı’ Türkiye’ye karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. Mehmetçiğe kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor. CHP Genel Başkanı, PKK’lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor. HDP’nin çürümüş bir eşbaşkanı, CHP’nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarına ayar veriyor, seçilirlerse bunun HDP’nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bu acıklı tablo zillet değil midir? CHP’ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Rehavetimizi gözlüyorlar, artan risklere sessiz kalmamızı umuyorlar, uyanık olunuz. Bütün Tokatlı kardeşlerimden
ricam sandığa mutlaka gitmeleridir. Seçime katılımın yüksek olması çok mühimdir.”

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