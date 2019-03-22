‘Bekamız yoksa vatanımız yoktur’
MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Milli beka, şaka değildir. Bekamız yoksa vatanımız yoktur” dedi. Bahçeli, Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:
ÜSLUBUMUZA DİKKAT EDECEĞİZ
“Tokat, Cumhur İttifakı kapsamında olmasa da, AK Partili kardeşlerimizle siyasi yarışımız demokratik ve ahlaki ölçülere elbette uygun olacaktır. Üslubumuza dikkat edeceğiz, siyasi değerlendirmelerimizde hassasiyet ve nezaket göstereceğiz. Siyasi polemiklerle, gemlenmemiş hırslarla ittifakımıza gölge düşüremeyiz. AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz. Cumhur İttifakı’nın başarısı için mücadele ediyoruz.
YENİ BİR DİRİLİŞ BAYRAMI
21 Mart Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Nevruz’da provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir. Nevruz’da kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır. Nevruz’dan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Yeni Zelanda’da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. CHP Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Gafilliğe, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur. Bu nedenle PKK’yı kullanıyorlar. FETÖ’ye sempatileri boşuna değil.”
MUTLAKA SANDIĞA GİDİN
‘Zillet ittifakı’ Türkiye’ye karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. Mehmetçiğe kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor. CHP Genel Başkanı, PKK’lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor. HDP’nin çürümüş bir eşbaşkanı, CHP’nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarına ayar veriyor, seçilirlerse bunun HDP’nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bu acıklı tablo zillet değil midir? CHP’ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Rehavetimizi gözlüyorlar, artan risklere sessiz kalmamızı umuyorlar, uyanık olunuz. Bütün Tokatlı kardeşlerimden
ricam sandığa mutlaka gitmeleridir. Seçime katılımın yüksek olması çok mühimdir.”
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