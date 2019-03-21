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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.03.2019 - 20:15, Son Güncelleme:

'Beka seçimi' kelimesinin önemini böyle dile getirdi: Belediyelerin imkanlarını teröre destek vermek amacıyla kullandılar

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'Beka seçimi' kelimesinin önemini böyle dile getirdi: Belediyelerin imkanlarını teröre destek vermek amacıyla kullandılar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve AK Parti İstanbul İlBaşkanı Bayram Şenocak, Eyüp Sultan'da esnafları ziyaret etti. Bakan Albayrak, geçmişte belediyelerin imkanlarını terör örgütlerine destek vermek amaçlı kullanan partiler ve başkanlar olduğunu ifade ederek, Beka seçimi kelimesinin bu yüzden önemli olduğunu söyledi.

31 Mart Yerel Seçimlere kısa bir süre kalırken, AK Partinin önemli isimleri saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken Eyüp Sultan'da vatandaşlar ile buluştu ve ardından esnafları ziyaret ettiler. 

HER YERDE VARIZ VE HER YERDE OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Burada ilk olarak söz alan AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, uzun bir maratonun artık yerel seçimlerde son bölüme geldiklerini ifade ederek, Bundan sonraki 10 gün boyunca da uyumadan geçirmeliyiz. Herkesin gayretini istirham ediyorum. 31 Mart gecesi hep birlikte Eyüpsultan Camiinde şükür namaz kılacağız. Dünya mazlumlarının liderinin daha dik daha güçlü yürüyebilmesi için 31 Mart akşamını güçlü geçirmemiz lazım diye konuştu.

Eyüp Sultan'da farklı bir gün yaşadıklarını ifade eden Başkan Şenocak, Bakanımız Sayın Berat Albayrak ile esnaflarımızı ziyaret etme adına da önemli bir gün. Burada bu sürece destek veren herkese teşekkür ediyorum. 10 günümüz kaldı ve gece gündüz demeden çalışacağız. Girmedik gönül, çalmadık kapı bırakmamak adına her yerde varız ve her yerde olmaya devam ediyoruz. Biz boş vaatlerle değil uygulamaya geçen vaatlerle siyasetimizi yönetmeye çalıştık. Gelmeden vaatlerini gerçekleştiren başkandan bahsediyoruz.ÿ Önümüzdeki 10 günü çok iyi geçirirsek 31 Mart akşamı Eyüp Sultan'da Deniz Köken ile yola devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesinde de Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz inşallah açıklamalarında bulundu.


37 TANE VAATLERİN 35'İ YALAN OLMUŞ BİR SİYASİ PROFİLDEN BAHSEDİYORUZ 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hizmet siyasetinde marka olmuş, Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediyede başkanlığı ile başlayan süreçte bugün yeni bir tarih var. Söz verdiği ölçüde söz verdiklerinin de arkasında durarak siyaset çizgisi izleyen AK Parti çok büyük başarılara imza attı. Bugün inşallah Eyüpte 31 Marttan sonra Deniz Köken ile bir üst lige daha çıkaracak hizmetle inşallah yeni bir döneme daha başlayacağız. Şimdi sağda solda görüyorsunuz onu yapacağız, bunu yapacağız diyenler Adaylardan birinin videosu geldi bana geçen gün. Şunu yapacağız, bunu yapacağız diyor. Bu isim 2014te de adaydı. Baktık ne vaat etmiş ve ne kadar yapmış? 37 tane vaatlerin 35i yalan olmuş bir siyasi profilden bahsediyoruz. Hizmet siyasetinde marka olmuş bu siyasi hareket inşallah Eyüpe İstanbula hizmet etmeye devam edecek dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelinin Beka Seçimi olarak yerel seçimi vurgulamasına parantez açan Bakan Albayrak, Özellikle bu yerel seçimlerin altını çiziyorlar. Bir belediye başkanı seçmenin bekayla ne alakası var? deyince, son yıllarda bu ülkede belediye başkanlığı koltuğuna oturduğunda devletin verdiği imkanları, bu finansmanı, ekipmanı terör örgütlerine, dağa, yakıp yıkmaya tahsis eden belediyeler oldu. O zaman belediye başkanı çok basit bir şey değil. Dikkatli olmak lazım seçerken ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Zeytinburnunda esnafla buluştu
Bakan Albayrak, Zeytinburnu'nda esnafla buluştu
 

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Son 24 saatte ne oldu? (21.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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