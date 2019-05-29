Bein Sports Haber frekans bilgileri | 29 Mayıs Bein Sports Haber yayın akışı
Bein Sports platformunun şifresiz yayın yapan kanalı olarak dikkat çeken Bein Sports Haber'in frekans bilgileri ve yayın akışı futbolseverler yoğun şekilde sorgulanıyor. Yayın akışı içerisinde spor içerikli birçok programa yer veren Bein Sports Haber'in 29 Mayıs 2019 günü yayın akışında yer alan programların ne olduğu internette araştırılıyor. Peki, Bein Sports Haber frekans bilgileri ne? Bein Sports Haber yayın akışında bu akşam neler var?
Şifresiz olarak yayın yapan Bein Sports Haber kanalının frekans bilgileri, bu kanalı canlı olarak izlemek isteyen sporseverler tarafından internette araştırılıyor. İşte, Bein Sports Haber canlı yayın izleme bilgileri ve 29 Mayıs yayın akışı...
Bein Sports Haber, Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarının özetleri, Avrupa basketbolundan bazı karşılaşmalar ve zaman zaman bazı futbol müsabakaların canlı yayınlanmasına imkan tanıyor. Bein Sports Haber Digitürk 83. Kablo TV'de ise 223. kanaldan takip edilebiliyor. Frekans eklemek için ise şu adımları izlemek gerekiyor;
1-Menü-Ayarlar-KullanıcıAyarları-KanalEkle. Kanal Ekle
2-Transponder yazan yerde 1/115 yazıyor, onu kumandanın sol ok yön tuşuna basarak "User veya Manuel" yapın.
3- İzlemek istediğiniz kanalın frekanslarını kumandadan tuşlayarak yazın.
4- Kumandanın MAVİ (Kanal Ekle) tuşuna basarak Kanalı listeye ekleyin. Bu şekilde eklenen kanalları 1000. sıradan itibaren eklemeye başlıyor yani eklediğiniz ilk kanalın numarası 1001 olması muhtemeldir.
5- İzlemek istediğiniz kanalın numarasının 1000lerde olması sizi rahatsız ederse Favori Kanallar ayarlaması yapabilirsiniz.
Menü-Ayarlar-Kullanıcı Ayarları-Favori Kanallar
Burada karşınıza kanal listesi gelecek sizin eklediğiniz kanallar listenin sonunda olacağı için kumandanın Yukarı tuşuna basarak ilerleyin ve istediğiniz kanalları 1. Favori Listenize eklemek için Kumandanın üzerindeki Kırmızı Tuşa basın. Sonra kumandanın sağ yön tuşuna basarak UYGULA yazısının üzerine gelin ve OK Tuşuna basın.
BEIN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A - Frekans: 12379 - Symbol Oranı: 30000 - FEC: 3/3 - Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
29 MAYIS GÜNCEL YAYIN AKIŞI
00:00 Haber
00:30 Özel Röportaj: Saad Saleh Al-Hudaifi
01:15 Bitmeyen Yolculuk
01:30 Haber
02:00 beIN 1
04:30 1 Numara
05:00 Haber
06:00 beIN Bugün
07:00 Yeni Gün
10:00 beIN Teknik
10:45 Bitmeyen Yolculuk
11:00 Haber
11:30 Sezonun Golleri M.Başakşehir
12:00 Haber
12:30 1 Numara
13:00 Gün Ortası
14:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:00 Haber
15:30 This is Paris
16:00 İtalya'dan Futbol
17:00 Haber
17:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
18:00 Ana Haber
19:00 Top 10
19:15 Vay Bee
19:30 Haftanın Öyküleri
19:45 Bitmeyen Yolculuk
20:00 #Alo beIN
21:00 Avrupa Gecesi
22:00 Chelsea - Arsenal (C)
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