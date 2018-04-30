Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Begüm Khan' mahkemelik oldu

    'Begüm Khan' mahkemelik oldu

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    30.04.2018 - 11:13 | Son Güncelleme:

    “Begüm Khan” markasının yaratıcısı Begüm Kıroğlu, TPE’ye tescil ettirdiği mücevher tasarımlarını taklit ederek ünlü bir alışveriş merkezinde sattığı iddiasıyla Elçin Dağlaroğlu’na 17 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkemeden ihtiyati tedbir talebinde de bulunan Begüm Kıroğlu, taklit ürünlerin durdurulmasını istedi.

    Begüm Kıroğlu (sağda), Elçin Dağlaroğlu’na 17 bin liralık tazminat davası açtı.

    Begüm Khan mahkemelik olduİstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Begüm Kıroğlu’nun iddialarına göre Elçin Dağlaroğlu 22-23 Kasım 2017’de Four Seasons’da düzenlenen Otizm Vakfı Kermesi’nde, 29-30 Kasım 2017 tarihinde ise Hilton Otel’de Elle Edit Kermesi’nde ve 10 Şubat 2018 tarihinde Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde “Begüm Khan” markasına ait TPE tarafından koruma altındaki tasarımların taklitlerini sattı.

    DELİL DİYEREK KÜPE ALDI

    Begüm Kıroğlu da mahkemede delil olması için bu taklit ürünlerden bir küpe satın aldı. Dava dilekçesinde, “Davalı Elçin Dağlaroğlu ayrıca müvekkil Begüm Kıroğlu’na ait orijinal tasarımları taklit ederek elde ettiği taklit ürünleri “Elçin Dağlaroğlu” markası adı altında “elcindaglaroglu.com” sitesinden ve Instagram hesabından satışa sunmaktadır. Müvekkilim davalı Elçin Dağlaroğlu’nun kendisine ait taklit ürünlerini sattığını öğrenince noterden ihtarname göndererek eylemlerine son vermesini istedi. Kıroğlu taklit ürünlerin satışının derhal durdurulmasını talep ediyoruz” denildi.

    Begüm Khan mahkemelik oldu

    17 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

    Davalının müvekkilinin şöhretinden faydalanarak işlerini büyüttüğünü dilekçesinde anlatan Begüm Kıroğlu’nun avukatı, “İstanbul’un en popüler alışveriş merkezlerinden birisinde işyeri açmıştır. Bu işyerinde müvekkilime ait tasarımların taklit ürünlerini satmaktadır. Davalı müvekkilimizin tasarım ve marka hakkına tecavüz etmiştir. Tespit davasında davalının müvekkilime ait tasarımları üretip satışa sunarak haksız gelir elde ettiği tespit edilmiştir. İhtiyati tedbir kararı verilerek taklit ürünlerin satışının durdurulmasını, şimdilik 17 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.

     

    Etiketler: takı , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri