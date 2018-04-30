'Begüm Khan' mahkemelik oldu

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Begüm Kıroğlu’nun iddialarına göre Elçin Dağlaroğlu 22-23 Kasım 2017’de Four Seasons’da düzenlenen Otizm Vakfı Kermesi’nde, 29-30 Kasım 2017 tarihinde ise Hilton Otel’de Elle Edit Kermesi’nde ve 10 Şubat 2018 tarihinde Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi’nde “Begüm Khan” markasına ait TPE tarafından koruma altındaki tasarımların taklitlerini sattı.

DELİL DİYEREK KÜPE ALDI

Begüm Kıroğlu da mahkemede delil olması için bu taklit ürünlerden bir küpe satın aldı. Dava dilekçesinde, “Davalı Elçin Dağlaroğlu ayrıca müvekkil Begüm Kıroğlu’na ait orijinal tasarımları taklit ederek elde ettiği taklit ürünleri “Elçin Dağlaroğlu” markası adı altında “elcindaglaroglu.com” sitesinden ve Instagram hesabından satışa sunmaktadır. Müvekkilim davalı Elçin Dağlaroğlu’nun kendisine ait taklit ürünlerini sattığını öğrenince noterden ihtarname göndererek eylemlerine son vermesini istedi. Kıroğlu taklit ürünlerin satışının derhal durdurulmasını talep ediyoruz” denildi.

17 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Davalının müvekkilinin şöhretinden faydalanarak işlerini büyüttüğünü dilekçesinde anlatan Begüm Kıroğlu’nun avukatı, “İstanbul’un en popüler alışveriş merkezlerinden birisinde işyeri açmıştır. Bu işyerinde müvekkilime ait tasarımların taklit ürünlerini satmaktadır. Davalı müvekkilimizin tasarım ve marka hakkına tecavüz etmiştir. Tespit davasında davalının müvekkilime ait tasarımları üretip satışa sunarak haksız gelir elde ettiği tespit edilmiştir. İhtiyati tedbir kararı verilerek taklit ürünlerin satışının durdurulmasını, şimdilik 17 bin lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” dedi.