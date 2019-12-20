Begonvil çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Gelin duvağı olarak bilinen begonvil çiçeği, Akdeniz'de yetişen bitki olup, kış aylarında yapraklarını döker. Sarmaşık begonvil çiçeğinin bakımı iyi derecede yapılırsa, boyu 10 ile 15 metreye kadar uzayabilir. En çok bilineni pembe renklidir. Ayrıca turuncu, açık pembe ve sarıya çalan renklerde çeşitleri vardır.

Begonvil Çiçeği

Begonvil çiçeği, sıcağı ve güneşi oldukça seven bir bitkidir. Genellikle sonbahar aylarında yapraklarını açmaya başlar. Hızlı büyümesi isteniyorsa, bakımı doğru yapılmalı, budaması aksatılmamalıdır. Budama işlemi mevcut çeşitlerine göre yapılmalıdır. Örneğin çalı begonvil için ayrı sarmaşık için farklı budama yöntemleri bulunur.

Gövde kısmı kalınlaşınca, dalları çoğalır fakat çiçekleri azalır. Eğer bakımı doğru şekilde yapılırsa, ev ortamlarında kolaylıkla büyütülebilir. Güneş gören pencere kenarları begonvil çiçeği için en uygun yerdir. Mutlaka sıcaklığın dengeli olduğuna dikkat etmelisiniz.

Begonvil Bakımı

Begonvil çiçeği çok büyük saksıya ihtiyaç duyabilir. Tabi bu durum gelişimini tamamladıktan sonra ihtiyaçtır. Balkon için aldıysanız, saksı değişimini dikkatle yapmanız gerekir. Saksıdaki tüm toprağı çıkararak yeni büyük saksının içerisine koymalısınız. Begonvil çiçeğinde dikkat etmenin gerekecek noktalar şöyledir.

- Su ihtiyacını mutlaka karşılamalısınız. Haftada 2 kez yazın, 1 kez kışın sulamak begonvil çiçeği için yeterlidir. Bundan daha fazlasını vereceksiniz, sulamadan önce toprağının kurumaya yakın olmasına dikkat edin.

- Begonvil çiçeği güneşi çok fazla seven bir bitkidir. Ancak begonvilin yapraklarının güneşe gelmediğine dikkat etmelisiniz. Güneş yapraklara gelirse begonvil çiçeği zarar görebilir.

- Kış aylarında begonvil çiçeğini dışarıda bırakmamalısınız. Mümkünse camla kaplana balkonlar (en az 12-13 derecelik ortamlara) bırakmalısınız. Aksi halde begonvil çiçeği solup gidebilir.

- Ilıman bir yerdeyseniz, bitkiyi bahçenize ekebilirsiniz. Ancak soğuk yerlerde begonvil çiçeğinin bahçede dayanamayacağını belirtmemiz gerekir.

Begonvil Özellikleri

Begonvil çok hızlı büyüyebilen bir bitkidir. Fakat büyüme hızı tamamen bakım şekline göredir. Bakımı düzgün yapılırsa beklenen sürelerde büyüme gösterip memnun edecektir. Kışın soğuna dayanıksız olan begonvil, sıcak ortamları seven yapıdadır. Begonvil çiçeğinin hemen solmasını istemiyorsanız, sularken toprağının mutlaka kurumuş olmasına dikkat etmelisiniz.

Begonvil çiçeği, ev ortamlarını şenlendiren bir yapıdadır. Sarmaşık türünün boyu oldukça yükselir. Eski olan yapraklarını devamlı döker ve kendini çok hızlı yenileyen yapıya sahiptir. Budaması ne kadar güzel yapılırsa çiçekleri hem hızlı çıkar hem daha güzel olur.

Begonvil Faydaları

Bulunduğu eve, huzur katar. Baktıkça huzur veren yapısı vardır. Gövdesinde diken olduğundan dokunurken dikkat edilmelidir. İç mekan bitkisi olduğundan kışa dayanıksız olan begonvilin faydaları şöyledir.

- Havayı temizleyen, hoş koku veren yapısı vardır. Kokusunu saldığı her ortamda kirli havayı dışlar.

- Baktıkça ferahlatan özelliğe sahiptir. Begonvil süs bitkisi olduğundan, olduğu ortamı neredeyse mükemmel hale getirir.

Begonvil Türleri

Begonvil çiçeğini iki türü vardır. Bunlar ev veya dış mekanlarda tercih edilebilir. Peki, bu türler hangileridir?

Mor Çiçekli Olan Begonvil

Çiçekleri ilkbaharda açar. Yazın ve sonbaharda bu çiçekler üzerinde durur. Çok çarpıcı bir mor renge sahiptir. Donlara aşırı duyarlıdır. Soğuk havadan asla haz etmez. Tersi olarak yüksek sıcaklığa oldukça dayanıklıdır. Işık bitkisi olarak bilinen bu bitki, yaklaşık 6 metre kadar büyür. Teras veya balkonların örtülmesinde sıklıkla tercih edilen begonvil türüdür.

Göz Gelen Begonvil

Tuğla kırmızısı renginde yaprakları olan bu türün boyu, 4-5 metre civarına kadar çıkabilir. Çok fazla çeşidi bulunur. Hemen tüm çiçekleri göze hitap eder. Bu yüzden göze hitap eden çiçek şeklinde anılır. Çeşitlerinin büyük çoğunluğu soğuğa çok fazla dayanıksızdır. Aşırı sıcakları aynı oranla sevmezler.