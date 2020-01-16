Bedir savaşı tarihi ve özeti - Bedir Savaşı nedenleri ve sonuçları

H. Peygamber’le Mekkeli müşrikler arasında yapılmış, Hz. Peygamber’in askeri dehası, stratejisi ve savaş taktikleri sayesinde zaferle sonuçlanmıştır.

Bedir Savaşı Tarihi

Müslümanlar ile Müşrikler arasında yapılmış olan ilk savaş olma niteliği barındıran Bedir Savaşı 624 tarihinde gerçekleşmiştir. Bedir savaşında Müslümanların sayısı 305-313 civarında, müşriklerin sayısı ise 1000 kişi olarak bilinmektedir.

Savaş Mekke ve Medine şehirleri arasında bulunan Bedir mevkiindeki Bedir kuyuları başında olmuştur. Bedir Savaşı, Müslümanlarla Müşrikler arasında gerçekleşen ilk savaş olması bakımından büyük önem taşıyor. Ayrıca Müslümanların Müşriklere karşı ilk zafer elde ettiği savaştır.

Bedir Savaşı Özeti

Hz. Peygamber ve beraberindeki Müslümanlar Mekke'deki artan Müşriklerin baskıları üzerine Medine şehrine hicret etmişlerdir. Mekke müşrikleri Medine şehrinde de Müslümanları zor duruma düşürmek amacıyla ekonomik ambargo uygulamışlardır. Bunun beraberinde Müslümanlara çeşitli baskılar uygulayarak yalnızlaştırma çabası içinde olmuşlardır.

Mekke şehrinden Medine şehrine hicret etmek durumunda kalan Hz. Muhammed ve beraberindeki Müslümanları zor duruma düşürmeyi amaçlayan Mekkeli müşrikler, Müslümanların hicret ederken geride bıraktıkları malları satma kararı aldı. Şaş şehrine gönderilecek olan bir kervanla birlikte Müslümanlara ait olan malları da göndererek satmayı kararlaştırmışlardır. Yapılacak olan bu ticarette elde edilen gelirle de Müslümanlara karşı savaşacak bir ordu kurmayı planlamışlardır.

Hicret ederken geride bırakmış oldukları malların yağmalanarak Şam şehrine gönderileceğini öğrenen Müslümanlar, Şam şehrine gidecek olan bu kervanın yolunu kesmek amacıyla bir sefer kararı almışlardır. Düzenlenecek olan bu sefer sayesinde hem kendi mallarını geri almayı hem de Mekkeli Müşriklere gözdağı vermeyi amaçlamışlardır.

Ancak Müslümanların gerçekleştirecekleri bu seferin bilgisini alan Müşrikler, Müslümanlara karşı savaşacak 1000 kişilik bir orduyu hazır etmişlerdir. Mekkeli Müşrikler 624 tarihinde 1000 kişilik bir orduyla Bedir mevkiine gelmişlerdir. Müslümanların sayısı ise 305- 313 civarındaydı.

Her iki taraf da Bedir kuyuları başında karşı karşıya gelmiş ve savaşmışlardır. Gerçekleştirilen bu savaş Müslümanların üstünlüğüyle son bulmuştur. Bedir Savaşının kazanılmasında Hz. Ali ile Hz. Hamza'nın göstermiş oldukları kahramanlıkların önemi çok büyük olmuştur.

Bedir Savaşının Önemi

Bedir savaşı Müslümanların yapmış olduğu ilk savaş olmakla birlikte Hz. Muhammed komutasında kazanılmış ilk askeri zafer olma niteliği taşımaktadır. Elde edilen bu zaferle birlikte Müslümanların varlığı önemli bir güç kazanmıştır. Ayrıca bu savaşta elde edilen üstünlük sayesinde Müslümanlar geniş alanlara yayılma olanağı sağlamışlardır. Savaşta başarısızlığa uğrayan Mekkeli müşriklerin ise saygınlığı azalmaya başlamıştır.

Bedir Savaşından elde edilen zaferle Hz. Muhammed'in gücü ve kudreti daha da artmış ve Müslüman olmak isteyenlerin sayısında artış olmuştur. Savaş öncesinde ekonomik açıdan zor zamanlar geçiren Müslümanlar elde ettikleri zaferle birlikte ekonomik açıdan da rahatlamışlardır. Ayrıca Bedir Savaşı’ndan elde edilen zafer Müslümanların moral kazanmasını sağlamıştır.

Bedir Savaşında esir düşenler Müslümanlara okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmışlardır. Bu sayede Müslümanlar arasında okuma yazma oranın artması sağlanmıştır.

Bedir Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

Mekke'deki mallarının yağmalanarak Şam’a gönderileceğini öğrenen Müslümanlar, Şam’a gidecek olan söz konusu kervanın yolunu kesmek amacıyla sefer düzenleme kararı vermişlerdir. Bu sayede kendi mallarını geri almayı ve Mekkeli müşriklere gözdağı vermeyi, hedeflemişlerdir. Bedir Savaşı Müslümanların Müşriklere karşı yapmış oldukları ilk mücadele olup ilk başarıyı sağlamış oldukları bir savaştır. Bu savaşın Müslümanlar açısından oldukça önemli sonuçları olmuştur. Bunlar;

- Bedir Savaşı sonrasında Müslümanlar geride bıraktıkları malları tekrar ele geçirmişlerdir.

- Fidye ödeyecek maddi gücü olmayan fakir esirler ise 10 Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest kalmışlardır.

- Savaşta elde edilen ganimetler savaşa katılanlar arasında eşit olarak dağıtılmıştır.

- Esir edilen Mekkeli Müşrikler serbest kalabilmek için Müslümanlara fidye ödemişlerdir.