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    Bedenimdeki hapishaneden kurtulmak istiyorum

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    05.07.2018 - 22:22 | Son Güncelleme:

    Cinsiyet değiştirme ameliyatına izin verilmeyen trans birey Buse, “Bedenimdeki hapishaneden kurtulmak istiyorum” diyerek 31 gün önce açlık grevine başladı. Buse’nin avukatı Eren Keskin “Ortada kazanılmış bir hak var. Adalet Bakanlığı hukuk dışı olarak izin vermiyor. Tek talebi cinsiyetinin değiştirilmesidir. Hakları verilmez ise ölüme sürüklenecektir” dedi.

    Buse ismini kullanan trans birey L.A. (45), 25 yıl önce tutuklanarak yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu bulunduğu yıllar boyunca birçok hapishane dolaşan trans birey Buse, son olarak Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Başka bir trans bireyle aynı koğuşta kalan Buse, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirme talebiyle Tekirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’na sevk edilen Buse hakkında “Kişinin transseksüel yapıda olduğu ve cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından uygun olduğu” tespiti ile rapor düzenlendi. Mahkeme ise raporun ardından cinsiyet değiştirme ameliyatına izin verdi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise “operasyon hayati öneme sahip değil” gerekçesiyle ameliyat için onay vermedi.

    ‘ÖLÜME SÜRÜKLENECEK’

    Adalet Bakanlığı’nın kararını eleştiren Buse, 31 gün önce tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başladı. Kadın cezaevine sevkinin gerçekleştirilmesi ve cinsiyet değiştirme ameliyatının yapılması talebinde bulunan Buse için sivil toplum örgütleri harekete geçti. İnsan Hakları Derneği’nde yapılan basın açıklamasında konuşan avukat Eren Keskin, “Buse için yetkililer harekete geçmelidir. Ortada kazanılmış bir hak vardır. Adalet Bakanlığı hukuk dışı olarak izin vermiyor. Buse 31 gündür açlık grevinde. Tek talebi cinsiyetinin değiştirilmesidir. Hakları verilmez ise ölüme sürüklenecektir. Şuan tecrit altında tutuluyor. Diğer mahkumlar ile yan yana getirilmiyor” dedi. Buse için basın açıklaması yapan Derya Özatam ise “Buse’nin cinsiyet uyum operasyonunu engelleyen Adalet Bakanlığı, vermiş olduğu keyfi karar ile transfobisini bir kez daha tescillenmiştir. Buse’nin arkadaşları olarak keyfi tutumu alenen işkence olarak tanımaktayız” dedi. Buse, 17 yıl daha cezaevinde yatacak.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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