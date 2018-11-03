Bedelliyi son dakikada mahkeme kararı ile kazandı 

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBedelliyi son dakikada mahkeme kararı ile kazandı
GeriGündem Bedelliyi son dakikada mahkeme kararı ile kazandı 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
03.11.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Bedelliyi son dakikada mahkeme kararı ile kazandı 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Sivas'ta yaşayan Özkan Yelok, son gün akşam saatlerinde mahkeme tarafından verilen yaş büyütme kararı ile bedelli askerliğe hak kazandı. 

Sivas’ta din görevlisi olarak çalışan Özkan Yelok, uzun süredir beklediği bedelli askerlik şartlarını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bedelli askerlik şartlarının açıklanmasının ardından yaş sınırının 25 olarak belirlenmesi Yelok’un planlarını alt üst etti. Yelok, nüfus kimliğinde yaşı, gerçek yaşından 16 ay büyük yazılmasından dolayı 1995 doğumlu görünüyordu.

Kimlik yaşının yaş sınırından küçük olduğunu öğrenmesi ile harekete geçen Yelok, yaşını büyütmek için 2 ay önce yaş büyütme davası açtı. Yaş büyütme davasında yapılan işlemlerin uzun sürmesi nedeni ile işlemleri yetiştiremeyeceğini düşünen Özkan Yelok tedirginlik yaşarken mahkeme kararı bedelli başvurularına bir gün kala akşam saatlerinde verildi.

Mahkeme tarafından 2 Kasım günü saat 5 itibariyle verilen karar ile gerçek yaşı olan 1993 yılının Kasım ayında doğduğu tescillendi. Mahkeme kararının ardından nüfus kimliğini çıkararak bedelli askerliğe başvuru tarihinin son gününde bedelli askerlikten yararlanma fırsatı kazandı. Bedelli askerlik yapabilme şartlarını tamamlaması ile birlikte Sivas Asker Alma Bölge Başkanlığına giden Yelok, bedelli askerlik başvurusu tarihinin son gününde başvuru işlemlerini başlattı. 

İşlemlerini 2 aylık uğraşlar sonrası bedelli askerlik başvuru tarihinin son gününde yetiştirebildiğini söyleyen Yelok, “Bedelli askerlik için başvurdum. Benim şöyle bir sıkıntı vardı. Bir buçuk yaş küçük yazılmıştım. Uzun bir süre mahkemeyle uğraştım. Süreçlerden dolayı biraz uzadı. Süreç son güne kaldı, son gün hallettik. Şimdi bankaya gidip para yatıracağız.

Hemen hemen 2 aydır bir süreç bu. Mahkeme dün sonuçlandı. Bugün askerlik şubesine geldim. Son güne yetiştirdik. 2 aydır falan sürdü. Mahkeme süreçlerini bilirsiniz. Duruşma oluyor, duruşmayı ileri bir tarihe atabiliyorlar. Şansımızdan bir gün önceden halloldu. Son güne de yetiştirdi. İçeride birkaç kişi var. Yoğunluk falan yok“ dedi. 

Oğlunu doğum tarihinden 16 ay küçük yazdırdığını ve oğlunun yaşını büyütmek için büyük uğraşlar verdiğini söyleyen Turan Yelok, “Oğlumu 16 ay küçük yazdırmıştım. Onunla uğraştık. Mahkeme işleri biraz uzun sürdü. Bu gün bitti. Son gündü. O zaman öyle gerekiyordu, öle oldu. Oğlum uğraştı yaptı, sonunda da bitirdi“ şeklinde konuştu. 

Öte yandan, başvurularda sona gelinmiş olmasına rağmen Sivas Asker Alma Bölge Başkanlığında bedelli askerlik için başvuranların sayısının bir kaç kişiden ibaret olması dikkat çekti. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'Öğrenci Andı' tepkisi

İzmir'deki tacizci için flaş gelişme

Bakan Ersoy'dan net mesaj: Kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz

Peribacasının çığlıkları