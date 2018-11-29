Bedellilere farkındalık eğitimi... Konu: Kadına şiddete hayır
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Mustafa Çadır, bedelli askerlikten faydalananlara, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık eğitimi verdiklerini, şimdiye kadar 40 bin kişiye ulaştıklarını, hedeflerinin 500 bini aşmak olduğunu söyledi.
Çadır dün, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve İzlenmesi Alt Komisyonu’nda sunum yaptı. Çadır, kadınların herhangi bir nedenle şiddete maruz kalmaları durumunda ilgili kurumlarla işbirliğine gittiklerini ve bu kapsamdaki davalara müdahil olduklarını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı ile de bu konuda işbirliği yaptıklarını belirten Çadır, din görevlilerinden oluşan bin kişiye eğitim verdiklerini, bu eğitimden geçenlerin çalıştıkları bölgelerde aldıkları eğitimi aktardıklarını söyledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de “Sorunlar bir günde çözülemiyor. Çalışmalarımızda kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında problem teşkil eden unsurları tespit edeceğiz. İlgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile bu alanda uzman olan kişileri dinleyeceğiz. Eğer yeni bir kanun düzenlemesi gerekiyorsa onu da gündeme alabiliriz” dedi.
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