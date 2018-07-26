Bedelliden faydalanabilmek için ilan verip, satışa çıkardılar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)
26.07.2018 - 09:37, Son Güncelleme:

Bedelliden faydalanabilmek için ilan verip, satışa çıkardılar

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Bedelliden faydalanabilmek için ilan verip, satışa çıkardılar

BEDELLİ askerlikten faydalanabilme hakkına sahip gençler, 15 bin lirayı ödeyebilmek için sahip oldukları birçok şeyi internetten satışa çıkardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bedelli askerliğin de olduğu torba yasa tasarısı kabul edildi. Bunun üzerine birçok kişi, bedelli askerlikten faydalanabilmek için para bulma arayışına girdi. Bankalar 48 aya kadar vadelerde kredi hazırlarken, bazıları çareyi otomobilini, evini, traktörünü ve hayvanlarını satışa çıkarmakta buldu.

Bedelliden faydalanabilmek için ilan verip, satışa çıkardılar
Bununla birlikte online satış sitelerinde ikinci el hareketliliği oluştu. Bedelli askerlik ücretini karşılayabilmek için satışa sunulanlar arasında arsa, ev, iş yeri, otomobil, motosiklet, ticari ve deniz araçları, traktör, çelik jant, bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kol saatinin yanı sıra inek ile at gibi hayvanlar da yer aldı.

Bedelliden faydalanabilmek için ilan verip, satışa çıkardılar

İNTERNET PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Bedelli askerlik için ürünlerini satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti:
’Çerkezköy ve Kapaklı bölgesinde 2 arsa, piyasanın 15 bin lira aşağısında, bedelli askerlik için acil satılıktır’, ’7 yaşında. Arabaya da koşar. Çok uysal bakımlı güzel bir dişi at. Ormana gider, eşinizi dostunuzu gönül rahatlığıyla bindirebilirsiniz’, ’Tertemiz hiçbir çiziği, hasarı olmayan çok memnun olduğum motorumu askerlikten dolayı satıyorum. Alana hayırlı olsun.’

Bedelliden faydalanabilmek için ilan verip, satışa çıkardılar

Bedelliden faydalanabilmek için ilan verip, satışa çıkardılar

 

 

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