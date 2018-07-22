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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU - ANKARA
22.07.2018 - 21:43, Son Güncelleme:

Bedellide toplantı günü

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Bedellide toplantı günü

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda, 400 bin dolayında gencin yararlanması beklenen bedelli askerlik düzenlemesi bugün görüşülüyor.

AK Parti, MHP’li üç üyenin desteğiyle komisyonda çoğunluğu oluşturuyor. MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta “Bedelli olacaksa 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir” demişti. Bahçeli’nin mesajının ardından 28 günlük temel eğitimin kaldırılmasına yönelik beklenti güçlendi. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor. MHP’li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı bekleniyor. Yurtdışında yaşayıp bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro’yu ödeyip Milli Savunma Bakanlığı’nca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar. Gurbetçilere, internet üzerinden teorik askeri bilgileri alıp sınavı tamamlamaları halinde terhis belgeleri postalanacak. Teklifte yer alan ‘e-askerlik’ uygulamasının komisyonda çıkarılması da tartışılıyor.

ÇÜRÜK YERİNE BEDEL

Askerlik yaparken firar edenlerin de bedelliden yararlanması öngörülüyor. Teklifte bu yönde değişiklik yapılması bekleniyor. Bu hakkın, yaş şartını (31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanlar) taşıyan 5 bin dolayında firariyi kapsayacağı belirtildi. Komisyona gelen mesajlar arasında, “askerliğe elverişli olmadıklarına” dair rapor alan bazı yükümlülerin bedelliden yararlanma talepleri var. Bu kabul edilirse çürük raporu alanlar da 15 bin lira karşılığında askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

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