Bedellide ilk celp 15 Eylül’de
MİLLİ Savunma Bakanlığı, müracaat sürecini tamamlamış bedelli asker adaylarından yaklaşık 12 bininin 15 Eylül’de birliklerine sevk edileceğini açıkladı.
357 BİN 350 BAŞVURU
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 17 Ağustos 2018 itibarı ile 357 bin 350 kişi müracaatta bulunmuş; bunlardan 61 bin 843 kişi paralarını yatırarak müracaat sürecini tamamlamıştır. Müracaat sürecini tamamlamış bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerden yaklaşık 12 bin kişi, planlı üç celp döneminden ilki olan 15 Eylül 2018 tarihinde birliklerine sevk edilecektir. Eğitimlerin; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin konuşlu olduğu belli merkezlerde yapılması planlanmıştır.”
Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan plana göre ikinci dönem bedelli askerler 6 Ekim, üçüncü dönem ise 27 Ekim’de birliklerine sevk edilecek. Yükümlülerin yoklamalarını e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İşlemlerini zamanında tamamlamayanlar bedelli askerlik kapsamı dışına çıkarılacak. Celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak.
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