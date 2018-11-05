Bedellide başvuru süreci tamamlandı! Bedelli askerlik 4. dönem celp yerleri ne zaman açıklanır?
Artık celp dönemleri ile gündemde yer alacak olan bedelli askerlik için başvurular 4 Kasım akşamı sona erdi. Yaklaşık 800 bin kişinin başvuruda bulunduğu bedelli askerlik sürecinde, para yatırma işlemini gerçekleştiren kişilerin 4. dönem celp yerleri beklentisi başladı. Peki, bedelli askerlik celp dönemleri ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı celp tarihleri hakkında bazı bilgiler
4 Kasım tarihinde tamamlanan son başvuruların ardından gözler bedelli askerlik celp yerleri açıklamasına çevrildi. Şu ana kadar 800 bin civarı kişinin başvuru işlemini gerçekleştirdiği bedelli askerlik için Milli Savunma Bakanlığı'nın yapacağı açıklama sonrası celp yerleri belli olacak. MSB'nin Askeralma Genel Müdürlüğü'nün planlayacağı 4. dönem celp tarihleri, birçok adayın 21 günlük askerlik hizmetini tamamlayacağı celp yerlerini gösterecek.
BEDELLİ ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik celp yerleri ve dönemleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın tüm başvuruları değerlendirmeye almasının ardından yapılacak olan planlama ile belirlenecek. Detaylarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.
YENİ SİSTEMDE HER YÜKÜMLÜ İÇİN EŞİT ASKERLİK
Tek tip askerlik konusunun gündemde yer aldığı son günlerde, tüm yükümlüler için eşit süreli askerlik seçeneği ön planda yer alıyor.
Kulislerden sızan bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Asker Alma (ASAL) Genel Müdürlüğü’nde yürütülüyor. ASAL’ın bazı meslek gruplarından olanların askerlik hizmetinden yararlanabilmek için ilgili bakanlıklarla birlikte çalışmalar yaptığı da ifade ediliyor. Yeni sistemde askerlik süresinin her yükümlü için eşit olmasına kesin gözle bakılıyor. Süreyle ilgili 6 veya 9 ay konuşulsa da 9 ay seçeneği öne çıkıyor.
Diğer önemli yenilik ise ‘bedelli’de. Bakan Hulusi Akar, bedelli askerliğin daimi olacağını, önceki gün TBMM’de Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken yaptığı, “Bedelli askerlik konusu da daimi olacak” açıklamasıyla ortaya koymuştu.
Bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi için değişik alternatiflerden oluşan ayrıntılı teknik çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Askerlik süresi 9 aya düşürüldüğü takdirde, zorunlu temel askerlik eğitiminin 3-4 hafta içinde verilmesi, geriye kalan kısmın ise bir bedel ödenerek tamamlanabileceği ifade ediliyor. Fiziki olarak temel eğitim almada zorlanacak olan yaşı ilerlemiş yükümlüleri kapsayacak farklı bir bedelli düzenlemesinin de yapılabileceği iddia ediliyor. Bu kapsamda bazı meslek gruplarından olanlardan (doktor, mimar, mühendis, vs) mesleki olarak yararlanma alternatifi üzerinde durulduğu belirtiliyor.
EMEKLİ TUĞGENERAL'DEN TEK TİP ASKERLİK YORUMU
Son günlerde gündeme gelen yeni askerlik sistemini değerlendiren emekli tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, tasarının gerçekleşmesi halinde bunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) profesyonelleşmesi, daha çevik ve modernize hale gelmesi için iyi bir aşama olacağını söyledi.
Yeni askerlik sisteminde 3 ayın zorunlu, 6 ayın ise bedel ödenebilen süre olmak üzere toplamda 9 ay ve tek tip olacağı belirtildi. Buna göre 3 ay zorunlu temel askerlik eğitimi alacak olan vatandaşlar, kalan 6 ay için bedel ödeyerek askerlik yapmayabilecek. Bedel ödemeyenler ise askerlik vazifesine devam edecek.
Söz konusu sistemin ordunun profesyonelleşmesi yolunda olumlu bir aşama olduğunu söyleyen emekli tuğgeneral ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu, Soğuk Savaş sonrası yaşanan gelişmeler tüm dünya ülkeleri gibi Türkiyeyi ve Türk Silahlı Kuvvetlerini de (TSK) yeni bir ordu ve askerlik anlayışına itti. Bu anlayış, orduyu profesyonelleştirip daha çevik ve daha modernize hale getirmek şeklinde özetlenebilir diye konuştu.
Türkiyenin coğrafi konumu itibariyle ciddi bir tehdit kuşağı içinde olduğunu, bu nedenle tehditlere karşı koyabilecek, modern silahla donatılmış, çevik bir orduya olan ihtiyacın arttığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Babüroğlu, Coğrafya, ülkelerin kaderidir; aynı zamanda ülkelerin de geleceğini belirler. Türkiye, çepeçevre bir tehdit kuşağı içindedir. Bu açıdan, Türkiyenin profesyonel orduya ve askerliğe geçişi önem kazanmıştır. TSK, büyük ölçüde profesyonel askerlik sistemine geçiş sağlamış, bu konudaki çalışmalar hız kazanmıştır. Bu yeni askerlik sistemini de bu açıdan değerlendirmek gerekir dedi.
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