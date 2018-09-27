Bedellide 557 bin 102 başvuru
Bedelli askerlikten yararlanmak için başvuranların sayısı 557 bin 102’ye ulaşırken, bunlardan 215 bin 970’i parasını yatırıp işlemlerini tamamladı.
3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek. 3’üncü celp döneminde 21 günlük temel askerlik eğitimi için silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri de “www.turkiye.gov.tr” adresinde yayınlandı. Bu bilgiler yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına bilgilendirme mesajıyla da gönderildi. 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar. Bugüne kadarki 5 bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişi yararlandı. 1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’de de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yaptı.
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