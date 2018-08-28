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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA
28.08.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Bedellide 12 bin sevk belli oldu

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Bedellide 12 bin sevk belli oldu

BEDELLİ askerlik uygulamasından yararlanacakların birinci celp döneminde 21 günlük temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri belli oldu. 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek ilk 12 bin yükümlünün askerlik birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları dün e-Devlet üzerinden ilan edildi. Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alacakları birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler, yükümlülerin adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

DİĞER CELPLER DE YOLDA

Milli Savunma Bakanlığı’nca, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenlere üç celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceği, ilk celp döneminde birliklere sevk işleminin 15 Eylül’de, ikinci sevk işleminin 6 Ekim’de, üçüncü sevk işleminin ise 27 Ekim’de yapılacağı açıklanmıştı.

İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül’de, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül’de e-Devlet sistemi üzerinden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise bedelli askerlik başvuru süresinin sona ereceği 3 Kasım’dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak.

İŞLEMİ GECİKEN KAPSAM DIŞI

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin, yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet’te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler, bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacak.

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