Son dakika: Komisyonda kabul edildi! Bedelli askerlik 21 gün
Bedelli askerlik düzenlemesinde yurt dışında yaşayan vatandaşların 2 bin avro karşılığında bedelli askerlik yapmasını içeren madde ile temel askerliğin 21 güne indirilmesi teklifi komisyonda kabul edildi.
* Yurt dışında yaşayanların 2 bin euro karşılığında bedelli askerlik yapması önerisi komisyondan geçti.
*Bu maddenin ardından temel askerliğin 21 güne indirilmesi kabul edildi.
MHP kanadından temel askerlik eğitimiyle ilgili yapılan açıklamalara karşın, CHP'nin eğitim şartının tümden kaldırılmasına ilişkin önergesi komisyonda MHP'lilerin de desteğiyle reddedildi.
GÖRÜŞMELER 5.5 SAAT SÜRDÜ
Bedelli teklifinde madde görüşmelerine geçildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda teklifin tümü üzerine görüşmeler yaklaşık 5,5 saat sürdü.
Ardından yapılan oylama ile madde görüşmelerine geçildi. Komisyonda dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin avro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklifin 1. maddesinin görüşmelerine başlandı.
Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, teklifin TSK ile ilgili 1-2-6 ve 9. maddelerininin peş peşe görüşüleceğini açıkladı.
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