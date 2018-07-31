‘Bedelli piyangosu’ bekliyorlar
BEDELLİ askerlikte gözler, 1.3 milyonun üzerinde kişiyi kapsayan uygulamada 21 günlük temel askerlik eğitimi için görevlendirilecek birliklerin bulunduğu illere çevrildi.
‘Bedelli piyangosu’ olarak da nitelenen bu listede yer almak isteyen illerde büyük beklenti oluştuğu belirtiliyor. Bu konuda planlamanın Genelkurmay Başkanlığı’nca büyük bir titizlikle yürütüldüğü bildirildi.
11 İL ÖNE ÇIKTI
Listenin, bedelli askerlik için başvuracakların sayısına göre netlik kazanacağı belirtiliyor. Geçmişte sadece Burdur’da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez çok daha fazla birliğin görevlendirilebileceği, yine sayıya bağlı olarak bu eğitimlerin farklı celplerde gerçekleştirileceği ifade ediliyor.
Kulislerde birliklerin yer alacağı iller olarak Çanakkale, Manisa, Aydın, Antalya, Sivas, Bilecik, İzmir, Amasya, Tokat, Burdur ve Erzincan’dan söz edilirken, kamuoyuna da şu liste yansıdı:
3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Ezine-Çanakkale), 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Çanakkale), 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Manisa), 1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Aydın), 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Antalya), 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Sivas), 9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Bilecik), 10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Bornova-İzmir), 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Amasya), 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı (Tokat), 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı (Burdur), 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı (Erzincan), Jandarma Muhabere Eğitim Tb. Komutanlığı (Seferihisar-İzmir).
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