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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Turan YILMAZ/ANKARA
31.07.2018 - 20:56, Son Güncelleme:

‘Bedelli piyangosu’ bekliyorlar

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
‘Bedelli piyangosu’ bekliyorlar

BEDELLİ askerlikte gözler, 1.3 milyonun üzerinde kişiyi kapsayan uygulamada 21 günlük temel askerlik eğitimi için görevlendirilecek birliklerin bulunduğu illere çevrildi.

Bedelli piyangosu’ olarak da nitelenen bu listede yer almak isteyen illerde büyük beklenti oluştuğu belirtiliyor. Bu konuda planlamanın Genelkurmay Başkanlığı’nca büyük bir titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

11 İL ÖNE ÇIKTI

Listenin, bedelli askerlik için başvuracakların sayısına göre netlik kazanacağı belirtiliyor. Geçmişte sadece Burdur’da yapılan temel askerlik eğitimi için bu kez çok daha fazla birliğin görevlendirilebileceği, yine sayıya bağlı olarak bu eğitimlerin farklı celplerde gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

Kulislerde birliklerin yer alacağı iller olarak Çanakkale, Manisa, Aydın, Antalya, Sivas, Bilecik, İzmir, Amasya, Tokat, Burdur ve Erzincan’dan söz edilirken, kamuoyuna da şu liste yansıdı:

3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Ezine-Çanakkale), 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Çanakkale), 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Manisa), 1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Aydın), 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Antalya), 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Sivas), 9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Bilecik), 10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Bornova-İzmir), 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Amasya), 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı (Tokat), 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı (Burdur), 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı (Erzincan), Jandarma Muhabere Eğitim Tb. Komutanlığı (Seferihisar-İzmir).

Turan Yılmaz
Turan Yılmaz
tyilmaz@hurriyet.com.tr
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