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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA-İHA
26.10.2018 - 00:12, Son Güncelleme:

Bedelli kuyruğu gece de devam etti

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Bedelli kuyruğu gece de devam etti

Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli askerlik imkânından faydalanmak isteyen adaylar uzun kuyruklar oluşturdu. 

Bedelli askerlik başvuru süresinin bitmesine 8 gün kala, adaylar askerlik şubesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Üsküdar Askerlik Şubesi önünde bedelli adaylarının bekleyişi gece de devam etti. Şube önünde sırada bekleyen asker adayları, gerekli olan parayı yeni denkleştirdiklerini belirtti.

Bedelli askerlik müracaatları sebebiyle askerlik şubelerinin 24 saat açık olacağı öğrenildi.

Bedelli kuyruğu gece de devam etti

“8 SAATTİR SIRADA BEKLİYORUM”

Şube önünde bekleyen bir asker adayı yaklaşık 8 saattir burada beklediğini belirterek, “Saat dörtte geldim buraya, şu an saat de 00.00’a yaklaşıyor. 7-8 saat falan oldu, yavaş yavaş giriyoruz işte, neye göre içeri alındığı belli değil. Yarım saatte bir yarım metre falan ilerliyoruz ama şu an alınacak ilk 10 kişi içerisindeyim, az kaldı. İnşallah bir saat içerisinde işimi bitirip eve gideceğim” dedi.

“BURADAKİLER İLE GÜZEL BİR ORTAM KURDUK”

Bir başka asker adayı ise, uzun süre beklemelerinin ardından şube önünde güzel bir dostluk ortamı oluşturduklarını belirterek, “Ben de 16.30’dan beri buradayım, artık saati saymayı bıraktım. Buradaki arkadaşlar ile güzel bir ortam oluşturduk, herhalde sabaha kadar buradayız. Neye göre aldıklarını bilmiyoruz, ben geldiğimde bir sıra vardı onun arkasına takıldım” diye konuştu.

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