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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Mehmet İNAN/DHA
26.07.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Bedelli karta yoğun talep! Herkes kredi kartı sanıyor ama...

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BURSA’da hediyelik ürünler tasarlayan firma, bedelli askerlik yasasından yararlanacaklar için kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartlı künye üretti. İnternette 20 TL’den satışa sunulan künyelere talep yoğun oldu.

’Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil bu tarihten önce doğup, 15 bin TL ödeyenler, 21 gün temel askerlik eğitimi alarak yararlanabilecek.

Bedelli askerliğin komisyonda kabul edilmesinin hemen ardından firmalar, bedelli askerlikten yararlanacaklar için özel ürünler tasarlamaya başladı. Bursa’da faaliyet gösteren firma, bedelliden yararlanacaklar için özel künye üretti. Kredi kartı görünümlü ve 21 gün sayan şafak kartı şeklinde tasarlanarak internette 20 TL’den satışa sunulan künyeler, ilgi gördü.

’KÜNYELERE YOĞUN TALEP OLDU’

Firma sahibi Birol Çil, 17 yıldır kişiye özel hediyelik ürünler tasarlayıp ürettiklerini söyledi. Çil, üzerinde ’Bedelli kart’ ve isim yazan, ayrıca kredi kartı numarası ile çip bulunan künyelerin ilgi gördüğünü; ancak ’Bedelli askerlik’ ve ’21 gün’ ibareleri bulunan künyenin daha çok satıldığını belirtti. Çil, şöyle konuştu:

"Bedelliden yararlanacaklar için böyle bir tasarım gerçekleştirdik. Şu anda talep çok ve satışlarımız iyi durumda. Kimileri arkadaşlarına hediye etmek için alıyor, kimileri ise espri amaçlı alıyor. Daha farklı ürünler de tasarlayacağız. Kupa, duvar saati, anahtarlık ve cüzdan gibi ürünlerde de bedelli askerlik konusunu işleyeceğiz. Bu ürünlerimizi de daha esprili hale getirip yine bedelli askerlikten yararlananlar ve yakınları için satışa çıkaracağız."

 

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