'Bedelli için satılık' ilanlarına dikkat!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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ORDU (İHA)
31.07.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

'Bedelli için satılık' ilanlarına dikkat!

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Oto ekspertiz uzmanları, 'bedelli askerlik nedeniyle satılık' yazan her araç ilanına inanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, 2. el araç alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.

Oto ekspertiz uzmanı Taner Yurt, 'bedelli askerlik nedeniyle satılık' yazan her araç ilanına inanılmaması gerektiğine dikkat çekerek, 2. el araç alacak vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Bedelli askerlik, yaz tatili ve yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle 2. el araç piyasasında hareketlenme başladı. Özellikle son günlerde ilan sitelerinde sıkça görülen, 'bedelli askerlik nedeniyle satılık’, ‘bedelliden dolayı bu fiyat’ gibi ilanlar da vatandaşların dikkatini çekerken, oto ekspertiz uzmanları bu konuda vatandaşları uyardı. Uzmanlar, bazı art niyetlilerin bu fırsattan yararlanarak, sağlam olmayan araçları bu yöntemle satabilecekleri söyledi.

Yurt, bedelli askerlik başlığı altında hasarlı araçların ucuz fiyata satılabileceğini söyledi. Yurt, "Günümüzde ‘fırsatçılar’ dediğimiz kişiler, ellerinde bulunan boyalı, hatalı ve arızalı araçları, ‘bedelli askerlik’ adı altında ihtiyaçtan dolayı satıyorum gibi düşük fiyatlarla internet ilanlarına atıp, insanları kandırabiliyorlar. İlanı gören arkadaşlarımız da araç uygun olduğu için bunlara aldanabiliyor. Kesinlikle bir araç alınacağı zaman detaylı olarak ekspertizlere götürüp, aracı incelettirip, gerçekten aracın fiyatını ve değerini hasarını öğrenebilirsiniz” dedi.

MEKANİK AKSAMA DİKKAT

Aracın ekspertizde daha çok kaporta-boya aksamı ile motor, mekanik ve şanzıman aksamına iyi bakılması gerektiğini aktaran ekspertiz uzmanı Yurt, "Aracın mekaniğinde oluşabilecek bir sıkıntıda, özellikle otomatik şanzımanlı araçlarda çok yüksek külfetler çıkabilir. Kesinlikle alınacak araçların ekspertizlere gösterilmesini tavsiye ediyorum. Burada araçlar, amortisörden motor, şanzıman, mekanik, kaporta-boya ve beyin testi en ince ayrıntılarına kadar bakılıyor" şeklinde konuştu. Oto ekspertizlerde de kesinlikle kurumsal firmalara gidilmesini öneren Kurt, “Kurumsal firma olmayanlar, yine anlaşmalı olarak, vatandaşın bildiği ve tanıdığı yerlere götürerek, hasarlı bir aracı hasarsız olarak yapılan satışları da duyuyoruz. O yüzden kurumsal firmalar da ekspertiz yapılması daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

 

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