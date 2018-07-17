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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.07.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Bedelli için CHP ve MHP'den ilk açıklama

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Bedelli için CHP ve MHP'den ilk açıklama

CHP, MHP ve AK Parti grup başkanvekilleri bedelli askerlik hakkında açıklamalar yaptı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bedelli askerlikle elde edilecek gelirin nerede kullanılacağı hakkında isteklerini dile getirerek "Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu" diye konuştu. AK Partili Cahit Özkan da, "Bu karar alınırken, silahlı kuvvetlerimizin yaptığı çalışmalar göz önüne alınarak yapıldı" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 15 bin TL, 25 gün ve 25 yaş olarak açıklanan bedelli askerlik şartları hakkında konuştu.

Habertürk'ün haberine göre; Özkoç, "Bu karar ilgili kurullar tarafından incelendi. Böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi diye bakıyoruz" dedi.

"Kaynakların şehit aileleriyle ilgili kullanılması gerekir" diyen Özkoç, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Özkoç şunları söyledi:

"Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor. Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdrun olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz."

MHP'DEN BEDELLİ AÇIKLAMASI

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da yaptığı açıklamada, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.

AK Partiden son dakika bedelli askerlik açıklaması
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması

AK PARTİ'DEN İLK YORUM

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Öncelikle bu yönde ihtiyaç var mı ona bakmak lazım. Bugün hamdolsun profesyonel ekiplerce askeri harekatlar düzenleniyor. Bu karar alınırken, silahlı kuvvetlerimizin yaptığı çalışmalar göz önüne alınarak yapıldı. Hem güvenlik, hem üretim, istihdam anlayışlarını koruyacak bir şekilde düzenleniyor. Toplumsal bir talep var, siyaset kurumu da buna kayıtsız kalamaz. Genel kurulumuza kısa zamanda gelecek ve bu ihtiyaç karşılanacak" diye konuştu.

Bedelli askerliğin kriterleri açıklandı
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