Bedelli için 405 bin başvuru

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBedelli için 405 bin başvuru
GeriGündem Bedelli için 405 bin başvuru
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Turan YILMAZ/ANKARA
29.08.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Bedelli için 405 bin başvuru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bedelli için 405 bin başvuru

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlik başvuruları rekora imza atarak 26 günde 405 bini aştı. 3 Ağustos’ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım’a kadar yapılabilecek.

600 BİN TAHMİNİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un askeri kaynaklara dayandırarak verdiği bu rakam, geçmişteki 5 bedelli uygulamasından yararlananların toplam sayısının 3 aylık başvuru süresinin daha ilk ayı dolmadan aşıldığını ortaya koydu. 1987, 1992, 1999, 2011 ve 2014 yıllarındaki bedelli askerlik uygulamasından toplam 398 bin 731 kişinin yararlandığı belirtilirken, halen başvuru süreci devam eden son uygulamaya gelen rekor başvuru, 400 bin tahmininin fazlasıyla aşılacağı beklentisine yol açtı. Kulislerde başvurulara ilişkin 600 bin tahmini dillendiriliyor.

21 GÜNLÜK EĞİTİM

1 Ocak 1994’te ve öncesinde doğanları kapsayan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler 15 bin TL, 38 yaş sınırının da kaldırıldığı dövizli askerlikten yararlanmak isteyenler ise 2 bin euro ödeyecek. Bedelliden yararlanmak için yurtiçinden başvuranlar 21 günlük temel askerlik eğitiminin ardından askerlik yükümlülüğünü yapmış sayılacaklar. Yurtdışındakiler ise temel eğitimlerini internet aracılığıyla uzaktan tamamlayacaklar.

1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111, 1999’da 72 bin 290, 2011’de 69 bin 73 ve 2014’te de 203 bin 824 kişi askerlik hizmetlerini bedelli olarak yapmıştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Sağlık ocağında yılan alarmı... Her yeri aradılar ama...

Paraları alıp sır olmuştu! 'Komiser Nevzat' yakalandı

Markette olduğunu öğrendiler, kurşun yağdırdılar... Yaralılar var