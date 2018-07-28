Bedelli haftası
Bedelli askerlikte 3 aylık başvuru süresi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından bu hafta başlayacak.
1 Ocak 1994 ve öncesi doğumlulardan 15 bin TL’lik ücreti tek seferde ödeyenler 21 günlük temel askerlik eğitim de öngören bedelli askerlikten yararlanacak.
Yurtdışında yaşayıp da uygulamadan yararlanmak isteyenler ise 2 bin Euro ödeyip uzaktan eğitimle terhis belgelerini alabilecek. Uygulamadan yararlanacaklara ilişkin 38 yaş sınırı da kaldırıldı.
Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli ya da dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlikten yararlanabilecek.
Askerlik kararı aldırtmış ancak henüz birliğine teslim olmayanların da uygulamadan yararlanacağı belirtildi.
İlk halinde 31 Aralık 1993 olarak çizilen yaş sınırına göre 1 milyon 324 bin kişiyi kapsayan yasada son anda yapılan bir günlük rotuşla bedelliden yararlanacaklara 10 bin 721 kişi daha eklendi.
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