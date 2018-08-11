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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.08.2018 - 23:39, Son Güncelleme:

Bedelli farkının peşinde

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Bedelli farkının peşinde

Bedelli askerlik için 2011’de 30 bin TL ödeyen avukat Baran Doğan, 10 Aralık 2014’te çıkarılan yasa ile bedelli askerlik bedelinin 18 bin TL olarak belirlenmesi üzerine açtığı davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. Doğan dilekçesinde, “Şahsımdan fazladan alınan 12 bin TL’nin eşitlik ilkesi çerçevesinde yasal faizi ile birlikte iadesini talep ederim” dedi.

AVUKAT Baran Doğan, 2011’de bedelli asker için 30 bin TL ödedi. Dört yıl sonra 10 Aralık 2014’te çıkartılan yasa ile bedelli askerliğin 18 bin TL olarak belirlenmesi üzerine Doğan bu farkın peşine düştü. Milli Savunma Bakanlığı’na başvurarak kendisinden fazladan alındığını belirttiği 12 bin TL’nin iade edilmesini isteyen Doğan’ın bu talebi sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Doğan, geçen yıl AİHM’ye başvurdu. Doğan tarafından AİHM’ye verilen dilekçede, “Şahsımdan fazladan alınan 12 bin TL’nin hukuki eşitlik ilkesi çerçevesinde yasal faizi ile birlikte iadesine karar verilmesini talep ederim” denildi.

Bedelli farkının peşinde



BEDEL SÜREKLİ DÜŞÜRÜLÜYOR
AİHM’ye yaptığı başvurunun sonuçlanmasını beklediğini belirten Doğan, şunları söyledi: “2011’de bedelli askerlik uygulamasından yararlananlar 30 bin TL, 2014’te yararlananlar 18 bin TL ödedi. 2018’de bedelli askerlik uygulanmasından yararlanacaklar ise 15 bin TL ödeyecekler. Aleyhine AİHM’ye bireysel başvuru yaptığımız bedelli askerlik uygulamasının üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen bedel sürekli düşürülmektedir. Bu durum 2011 uygulaması ile sonraki uygulamalar arasında eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde fahiş bir fark olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. İdare, tüm eylem ve işlemlerinde kamu yararı kadar hukuki eşitlik ilkesini de gözetmek zorundadır. İç hukuktaki tüm yasal süreç tükendikten sonra 3 Şubat 2017’de AİHM’ye bireysel başvuru yaptık. Başvurumuzun 2 yıl içinde sonuçlanmasını bekliyoruz. AİHM’nin lehimize karar vererek fazladan alınan paranın tazminat olarak tarafımıza ödenmesine karar vereceğini düşünüyoruz.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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