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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
23.07.2018 - 22:23, Son Güncelleme:

Bedelli bir hafta kısaldı

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Bedelli bir hafta kısaldı

Yüz binlerce genci yakından ilgilendiren bedelli yasa teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerine başlandı. Teklifi veren AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, eğitim süresinin 28 gün yerine 21 güne indirileceğini söylerken, “Bedelli için 15 bin lira gibi makul bir rakam olmasının, başvuru sayısını artıracağını düşünüyoruz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bedelli askerlik yasa teklifinin görüşülmesine başlandı.

Görüşmelerde, hükümet adına herhangi bir bakan yer almadı. Bürokratlar daha önceki dönemlerde olduğu gibi salonda hazır bulundu. Sunumu teklif sahipleri AK Parti milletvekilleri Mehmet Muş ve Hasan Turan yaptı. Mehmet Muş, bedellinin toplumsal bir talep olarak gündeme geldiğini belirtirken, bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, böyle bir kanuni düzenlemeyi zaruri hale getirdiğini ifade etti. Şu anki düzenlemeden 1 milyon 324 bin kişinin yararlanabileceğini belirten Muş, kapsama firarilerin girmediğini söyledi. Muş, maddede öngörülen yaş sınırının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ihtiyaç olan er ve erbaş sayısı dikkate alınarak belirlendiğini de sözlerine ekledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bedelli askerlik yasa teklifinin görüşülmesine başlandı. Görüşmelerde, hükümet adına herhangi bir bakan yer almadı. Bürokratlar daha önceki dönemlerde olduğu gibi salonda hazır bulundu. Sunumu teklif sahipleri AK Parti milletvekilleri Mehmet Muş ve Hasan Turan yaptı. Mehmet Muş, bedellinin toplumsal bir talep olarak gündeme geldiğini belirtirken, bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, böyle bir kanuni düzenlemeyi zaruri hale getirdiğini ifade etti. Şu anki düzenlemeden 1 milyon 324 bin kişinin yararlanabileceğini belirten Muş, kapsama firarilerin girmediğini söyledi. Muş, maddede öngörülen yaş sınırının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ihtiyaç olan er ve erbaş sayısı dikkate alınarak belirlendiğini de sözlerine ekledi. 

HIZLI TEMEL EĞİTİM

Yetkililer, bedelli askerlik süresinin 28 gün yerine 21 güne çekilmesinin amacının, kişilerin hızla bu süreci tamamlayıp normal hayatlarına dönmesi olduğunu belirtti. Askerlikte temel eğitimin 28 gün sürdüğünü söyleyen yetkililer, “Bu 28 günlük sürede verilecek eğitim, bir hızlandırmayla, bir hafta öne çekilebiliyor. Bu nedenle değişiklikle, süre 21 güne indiriliyor” dedi.

‘DEĞİŞİKLİK YOK’

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında bedelli askerlikle ilgili şunları söyledi: “21 gün olarak konuşuldu, şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Ama üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurtdışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak.”

‘PARASI OLMAYAN NE OLACAK’

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise MYK sonrası yaptığı açıklamada, 21 günlük sürenin de kalkmasını istedi. Tezcan şunları söyledi: “21 gün kışlaya sokmanın bir anlamı yoktur. Bir başka önemli nokta buradan elde edilecek gelirlerin harcama usulüdür. Birincisi yoksul asker ailelerine ve o askerlere ödenmelidir. İkincisi şehit yakınları ve gazilere harcanmalıdır. Bir başka teklifimiz; parası olmayan ne olacak? Bu nedenle; askerlik süresinin kısaltılması, belli dönemlerde kamuya hizmet ederek ya da yaz döneminde öğrencilerin askerlik yapmasını sağlayacak yöntemlerle soruna köklü çözümler bulmak durumundayız. Öyle olursa bu askerlik meselesi siyasi rant aracı olmaktan da çıkarılmış olur.”

CHP’NİN ‘21 GÜN DE KALKSIN’ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Komisyonda daha önce 28 gün olarak belirlenen bedelli askerlik süresinin 21 güne indirilmesi için AK Parti imzasıyla önerge verildi. AK Parti’nin önergesi kabul edilirken  CHP’nin 21 günlük sürenin kaldırılmasına yönelik önergesi reddedildi. Görüşmelerde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi.  

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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