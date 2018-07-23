Bedelli bir hafta kısaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bedelli askerlik yasa teklifinin görüşülmesine başlandı.

Görüşmelerde, hükümet adına herhangi bir bakan yer almadı. Bürokratlar daha önceki dönemlerde olduğu gibi salonda hazır bulundu. Sunumu teklif sahipleri AK Parti milletvekilleri Mehmet Muş ve Hasan Turan yaptı. Mehmet Muş, bedellinin toplumsal bir talep olarak gündeme geldiğini belirtirken, bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, böyle bir kanuni düzenlemeyi zaruri hale getirdiğini ifade etti. Şu anki düzenlemeden 1 milyon 324 bin kişinin yararlanabileceğini belirten Muş, kapsama firarilerin girmediğini söyledi. Muş, maddede öngörülen yaş sınırının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ihtiyaç olan er ve erbaş sayısı dikkate alınarak belirlendiğini de sözlerine ekledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bedelli askerlik yasa teklifinin görüşülmesine başlandı. Görüşmelerde, hükümet adına herhangi bir bakan yer almadı. Bürokratlar daha önceki dönemlerde olduğu gibi salonda hazır bulundu. Sunumu teklif sahipleri AK Parti milletvekilleri Mehmet Muş ve Hasan Turan yaptı. Mehmet Muş, bedellinin toplumsal bir talep olarak gündeme geldiğini belirtirken, bakaya ve yoklama kaçağı sayılarındaki artışın, böyle bir kanuni düzenlemeyi zaruri hale getirdiğini ifade etti. Şu anki düzenlemeden 1 milyon 324 bin kişinin yararlanabileceğini belirten Muş, kapsama firarilerin girmediğini söyledi. Muş, maddede öngörülen yaş sınırının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ihtiyaç olan er ve erbaş sayısı dikkate alınarak belirlendiğini de sözlerine ekledi.

HIZLI TEMEL EĞİTİM

Yetkililer, bedelli askerlik süresinin 28 gün yerine 21 güne çekilmesinin amacının, kişilerin hızla bu süreci tamamlayıp normal hayatlarına dönmesi olduğunu belirtti. Askerlikte temel eğitimin 28 gün sürdüğünü söyleyen yetkililer, “Bu 28 günlük sürede verilecek eğitim, bir hızlandırmayla, bir hafta öne çekilebiliyor. Bu nedenle değişiklikle, süre 21 güne indiriliyor” dedi.

‘DEĞİŞİKLİK YOK’

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında bedelli askerlikle ilgili şunları söyledi: “21 gün olarak konuşuldu, şu anda bir değişiklik düşünülmüyor. Ama üst yaş sınırı kaldırıldı. Özellikle yurtdışı için 38 olan yaş sınırı kaldırıldı. Böylece 25 yaş ve üzeri askerlikle ilişkisi olan ve yeni düzenlemeden istifade etme imkanı olan herkes bu yeni düzenlemeden faydalanacak.”

‘PARASI OLMAYAN NE OLACAK’

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ise MYK sonrası yaptığı açıklamada, 21 günlük sürenin de kalkmasını istedi. Tezcan şunları söyledi: “21 gün kışlaya sokmanın bir anlamı yoktur. Bir başka önemli nokta buradan elde edilecek gelirlerin harcama usulüdür. Birincisi yoksul asker ailelerine ve o askerlere ödenmelidir. İkincisi şehit yakınları ve gazilere harcanmalıdır. Bir başka teklifimiz; parası olmayan ne olacak? Bu nedenle; askerlik süresinin kısaltılması, belli dönemlerde kamuya hizmet ederek ya da yaz döneminde öğrencilerin askerlik yapmasını sağlayacak yöntemlerle soruna köklü çözümler bulmak durumundayız. Öyle olursa bu askerlik meselesi siyasi rant aracı olmaktan da çıkarılmış olur.”

CHP’NİN ‘21 GÜN DE KALKSIN’ TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Komisyonda daha önce 28 gün olarak belirlenen bedelli askerlik süresinin 21 güne indirilmesi için AK Parti imzasıyla önerge verildi. AK Parti’nin önergesi kabul edilirken CHP’nin 21 günlük sürenin kaldırılmasına yönelik önergesi reddedildi. Görüşmelerde teklifin ilk iki maddesi kabul edildi.