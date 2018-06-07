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    Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak?

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    Bedelli askerlikle ilgili son kulis… A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattığını duyurdu. İşte yeni çıkarılması beklenen bedelli askerliğin ayrıntıları…

    Son günlerde sürekli gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı. A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı'nın ortak çalışma başlattığı söyledi.

    Atik, bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceğini ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu belirtti. Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

    Atik, hükümetin bu konuda çalışma yaptığını yineleyerek ‘Seçimden hemen sonra yerel seçimlerden önce bedelli askerlik çıkarılacak’ dedi.

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